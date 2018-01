7-en a 7-ről - "Mondd, te kit választanál?"

Arató András, Klubrádió

Voltam én választópolgárnak nevezve oly korban is, amikor a Hazafias Népfront 1 db jelöltjéből állt a választék. Vajon miért is nem volt akkoriban listás eleme a voksolásnak? Pusztán azért, mert akkoriban csak egy „egyfajta centrális erőtér” volt, MSZMP néven? Most az a kívánságom, hogy akik felelősek érte, azok egyszerűvé és lehetővé tegyék számomra a választást. Ne b…ák megint el!

Avar János, újságíró

Amerikai módra, minden ellenzékinek már viselnie kellene a kitűzőt, s autóján a matricát: ABO, Anybody But Orbán, vagyis bárki, de nem Orbán. S a körzetekben: bárki csak nem fideszes. Ha az ellenzéki pártok képtelenek is megegyezni egy közös jelöltben, a szavazók megegyezhetnek a közös ellenfélben: Orbán és emberei.

Bolgár György, rádiós újságíró

Karácsonyt, Kunhalmit, Szélt, Gyurcsányt, Bokrost, Juhászt, Fekete-Győrt, Fodort, kihagytam valakit? Ahogy az Illés-dal mondja: segítsetek! De ahogy én mondom most: segítsetek magatokon, és a választó is megsegít! Különben dühbe jövünk.

Farkasházy Tivadar, Hócipő

Még vacillálok az Együtt, az LMP, a Momentum, a MoMa és az MLP között, mert nem tudom, hogyan vész el a legbiztosabban a szavazatom, ha azt akarom, hogy Orbán húzzon el. Ha esetleg az MSZP-PM összefogásra, a DK-ra vagy a Jobbikra szavaznék, akkor is elvész, de ez nem 100, csak 99,9 százalék. Szóval fogas kérdés, addig is feszülten várom az ellenzék újabb összecsapásait, szerintem még Csepelben is van egy pár hét, aztán jöhetnek az újabbak. Apropó, nem lehetne azt elérni, hogy senki se lehessen ellenzéki két ciklusnál tovább?

Horváth István, hírlapíró

Bárkit, csak ezt a rablóbandát nem.

Horváth Zoltán, újságíró

Nem szívesen, de elárulom: én leginkább Jézus Krisztusra és az ő szociális programjára szavaznék. Persze tudom, hogy ahogy kimondanám a jelöltem nevét, a jelenlegi kufár-kurzus propagandistái nyomban beindítanák karakter-gyilkossági projektjüket, minek nyomán a nevezett személyről sietve kiderítenék zsidó gyökereit, a mindenféle idegeneket, de különösen a menekülteket elfogadó liberalizmusát, amivel ezen a tájon máris nem-kívánatossá, következésképpen esélytelenné tennék.

Veress Jenő, a Népszava főmunkatársa

T. szerkesztő urak! Miután az ábécé szerint én vagyok a hetedik, nincs az az „eredeti” ötlet, amit az előttem szóló hat másik le nem lő. De mégis Bródy: valakinek holnap le kell győzni a sötétséget. Valakinek holnap át kell írni a régi meséket. Valakinek holnap le kell tépni magáról a láncot. Valakinek holnap le kell mondani hivataláról…