Rajt az egyik favorit ellen

Szombaton a Dánia ellen debütáló magyar együttes számára is megkezdődik a Horvátországban január 28-ig zajló férfi kézilabda Európa-bajnokság.

Az A és a B csoport két-két találkozójával tegnap kezdetét vette az Eb, ahol Magyarország ma mutatkozik be: a Ljubomir Vranjes által felkészített, több, korábban meghatározó csapattagként számításba vett játékosa kiválása után jelentősen átalakuló gárda elsőként mindjárt az olimpiai bajnok dánokkal mérheti össze erejét. Azzal a válogatottal, amellyel tavaly háromszor találkozott: az akkor még Xavier Sabaté által felkészített csapat tavaly januárban, nagy csatában, óriási meglepetést szolgáltatva 27-25-re legyőzte az északi riválist a franciaországi világbajnokság nyolcaddöntőjében, majd májusban Budapesten – szintén komoly küzdelemben - 25-25-ös döntetlent játszottak a felek Európa-bajnoki selejtezőn. Legutóbb Aarhusban viszont 35-27-re a skandinávok győztek.

„A fiatal játékosainknak nincs veszítenivalójuk, így az önbizalmunk is megvan. Tisztában vagyunk vele, hogy Dánia és Spanyolország ellen sem mi vagyunk az esélyesek, de mindent megteszünk ellenük is, Csehország ellen pedig, ha jól játszunk, nyernünk kell” – mondta a csoportellenfelekkel szembeni esélyekkel kapcsolatban még a kiutazást megelőzően a magyarok szövetségi kapitánya, a svéd válogatott játékosaként 1998 és 2002 között három kontinenstornát nyerő Vranjes. Egyébként amennyiben minden a kapitányi várakozásoknak megfelelően alakul, a fenti „forgatókönyv” is továbbjutást ér, azzal pedig a nemzeti együttes teljesítené is a Magyar Kézilabda-szövetség által megfogalmazott, a középdöntős szereplést megcélzó elvárást.

A mai, Varasdon sorra kerülő párharc egyik különlegessége, hogy mindkét kispadon olyan edző foglal helyet, aki világversenyen most vezetheti először csapatát. Vranjes tavaly nyáron váltotta – az egyébként a Telekom Veszprémnél is az elődjének számító – Sabatét, Nikolaj Jacobsen pedig éppen a magyarok elleni vb-blama után vette át Gudmundur Gudmundsson pozícióját.

Ami bizonyos: az évtizedes tapasztalattal rendelkező, többszörös német bajnok Jacobsen irigylésre méltó helyzetben van, szakértők szerint ugyanis több csapatrészen is a komplett mezőny egyik legjobb „emberanyaga” áll rendelkezésére. Elég, ha például az irányítókat említjük, hiszen a Michael Damgaard, Morten Olsen, Ramus Lauge (akit az európai szövetség szakírói Lékai Mátéhoz és a norvég Sander Sagosenhez hasonlóan az Eb egyik lehetséges sztárjának tartanak) és Mensah Larsen alkotta négyes az a formáció, amely miatt (is) méltán emlegetik a dánokat a végső győzelemre esélyes együttesek között. És akkor még nem is ejtettünk szót a Bajnokok Ligájában a Telekom Veszprém csoportjában szereplő Kiel kapuját védő Nikolas Landinról és az ősszel a bakonyiakat kétszer is két vállra fektető Paris Saint-Germain szupersztárjáról, Mikkel Hansenről…

„Tudjuk, kikkel állunk szemben, ki az ellenfél, de ők is csak emberek, úgyhogy igyekszünk megfogni őket” – fogadkozott tegnap a veszprémiek kapusa, Mikler Roland, aki hozzátette: nem számít nagy változásokra a dánoktól a tavaly lejátszott mérkőzések után, hiszen májusban és júniusban már Jackobsen készítette fel az első Eb-ellenfelet.

Alig egy éve bravúrszámba ment a dánok legyőzése a vb-n. Kijelenthető: az azóta végbement változások ismeretében ezúttal sem volna kisebb fegyvertény a siker.

A magyarok programja:

Dánia–Magyarország (január 13, 20.30)

Magyarország–Spanyolország (január 15, 18.15)

Csehország–Magyarország (január 17, 18.15)

A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.

Hatos Szabolcs