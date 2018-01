Hülyén mennek haza a nézők

A Bayer Leverkusen a címvédő, listavezető Bayern Münchent fogadta tegnap esti lapzártánk után a német labdarúgó-bajnokság tavaszi idényének rajtján. A szokatlanul korai folytatásnak a nyári oroszországi világbajnokság az oka. A videóbíró és a játékvezetők teljesítménye ősszel rengeteg vitát okozott a német futballban, és a kedélyek a szünetben sem csillapodtak le.

Az állóvizet Manuel Gräfe, 44 éves FIFA-bíró kavarta fel, aki a bíróküldés manipulálásával vádolta meg a játékvezetői testület korábbi irányítóit – akik szintén FIFA-bírók voltak -, Herbert Fahndelt és Hellmut Krugot. A Bundesliga élvonalában a mai napig közreműködő Gräfe két évvel ezelőtt indított harcot a két vezető eltávolításáért. A leváltásukat a vezető pozíciókból elérte, de Krugék továbbra is tagjai a játékvezetői testületnek, Gräfe azonban a kizárásukat akarja elérni. A német szövetség (DFB) etikai bizottsága vizsgálja a vádakat. Gräfét felszólította a DFB, hogy a vizsgálatok lezárásáig ne nyilatkozzon a sajtónak, ellenkező esetben kizárhatják az élvonalbeli játékvezetői keretből.

A német állami televíziós csatorna, a ZDF sportműsorában a svájci Urs Meier (szintén egykori FIFA-játékvezető), a Bundesliga-meccsek egyik állandó elemzője azt mondta, a német bíróküldési rendszert nem ismeri, az viszont nyilvánvaló, hogy a játékvezetők irányítóinak óriási hatalom van a kezükben.

„Ez hatalmas felelősséggel is jár, emberi sorsokat, életpályákat lehet befolyásolni egy-egy döntéssel, ezért rendkívül fontos az átláthatóság, a hitelesség – vélekedett Meier. – Ha valaki elveszti a bizalmat, akkor távoznia kell, még akkor is, ha nem követett el semmi hibát. Nem lehet olyan légkörben eredményesen és jól dolgozni, ahol nincs bizalom.”

Meier hozzátette: a német élvonalban jelenleg a videóbíró okozza a legnagyobb gondot.

„Minél jobban megismerjük a rendszert, annál több a kérdőjel – hangsúlyozta Meier. – A szabálytalanságok megítélése nem egységes, ez megnehezíti a csapatok és a nézők dolgát is. Az új rendszer vesztesei egyébként a helyszínen szurkolók, akik megveszik a drága belépőket és a videóbíróból annyit látnak, hogy többször áll a játék, majd születik egy döntés, de nem tudják, milyen felvétel alapján. A nézők hülyén mennek haza a stadionból, végignéznek egy meccset, amelynek a kulcsfontosságú jeleneteit nem értik, majd otthon kereshetnek rá az interneten, hogy mi történt azon a találkozón, amit láttak. Ez nem normális. A felvételeket ki kellene vetíteni az eredményjelzőre és a stadionban ülők is értenék, mi, miért történik.”

Reinhard Grindel, a DFB elnöke elismerte, hogy a videóbírós rendszeren lehet még fejleszteni. Több csapat nehezményezte, hogy a kezezések megítélésében nagy különbségek tapasztalhatók a felvételek megtekintése után is. A sportvezető elmondta, dolgoznak egy mindenki számára világos és egységes szabályrendszer elkészítésén.

Nem működik a gólkamera