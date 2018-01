Diplomáciai mélyponton

Nagy belpolitikai vihart kavart Mihai Tudose román kormányfő kijelentése a székely autonómiatörekvésekkel kapcsolatban, Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken Románia budapesti nagykövetét is bekérette. Az erdélyi magyar pártok hétfőn írtak alá közös állásfoglalást az autonómia elképzelések összehangolásáról, Tudose erről úgy nyilatkozott egy szerda esti tévéinterjúban: "ugyanaz lesz a válaszom, mint amikor, nem tudom milyen nap alkalmából, zászlót próbáltak kitűzni. Ekkor világossá tettem, hogy ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is".

Teljes mértékben elfogadhatatlan, az európai értékekhez és a XXI. századhoz méltatlan a román miniszterelnök nyilatkozata, amit nyelvtani magyarázatokkal próbál tompítani - mondta pénteki sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter. A külügyminiszter leszögezte: a magyar kormány ezt nem nyelvtani kérdésnek tekinti, ezért elvárják Románia miniszterelnökétől és kormányától, ezt a helyzetet sürgősen tisztázza.

Felháborodtak a pártok is: az MSZP szerint Tudose hátat fordított a közös európai értékeinknek és szavai minden magyart, minden európait megsértettek. A Fidesz megbocsáthatatlannak nevezte Tudose nyilatkozatát, az LMP felszólította a külügyminisztert, vegyen igénybe minden diplomáciai eszközt azért, hogy a román miniszterelnök haladéktalanul bocsánatot kérjen. A Párbeszéd szerint a legsötétebb középkort idézi a román miniszterelnök székelyekre vonatkozó kijelentése. Hasonlóképpen reagált az Együtt, a párt szerint az elfogadhatatlan kijelentés a történelem legsötétebb korszakait idézi, mely nem megoldja, hanem tovább élezi a feszültségeket. A KDNP jelezte, ha nem marad más hátra, akkor EP-képviselőjükön keresztül uniós szinten is szeretnék az esetre ráirányítani a figyelmet. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke is elítélte a román miniszterelnök szavait, barbárnak és embertelennek nevezve a kijelentést.

Tény, még a magyarfóbiájáról elhíresült volt kolozsvári polgármester, Gheorghe Funar sem fenyegette meg akasztással az erdélyi magyarokat. A kijelentés otromba durvaságán túlmenően azért is döbbenetes, mert az RMDSZ a Tudose kormány partnere, nem tagja ugyan a kormánykoalíciónak, de parlamenti támogatást nyújt számára. Kelemen Hunor RMDSZ elnök azonnal jelezte, az Európai Unióban nem maradhat funkcióban az a miniszterelnök, aki Tudoséhoz hasonló kijelentéseket tesz, a kabinetvezető kijelentései elfogadhatatlanok, az eset nem maradhat következmények nélkül. Kelemen Hunor a Radio France Internationale-nak úgy fogalmazott: sokkolta Tudose előzmények nélküli nyilatkozata. Ami szintén zavarja, hogy a román politikai pártok vezetőtől sem érkezett elhatárolódás.

A bukaresti külügyminisztérium azzal reagált a felháborodásra, hogy Mihai Tudose kormányfő a Romániát egységes és oszthatatlan nemzetállamként meghatározó alkotmány betartásának szükségességére, a helyi és a központi hatóságok felelősségére hívta fel a figyelmet, de nyilatkozatának nem volt etnikai vonatkozása, és nem volt magyarellenes.

Gál Mária és Juhász Dániel