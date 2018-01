Csepel-szindróma vidéken is

Az MSZP Füvesi Sándort indítja a tavaszi képviselőválasztáson abban az orosházi választókerületben, ahol Bod Tamás, az Együtt jelöltje is megmérettetné magát – értesült a Népszava.

BOD TAMÁS - A fideszes Simonka György ügyeinek feltárásával lett ismert

Bod Tamás korábban azzal szerzett magának hírnevet Békés megyében, hogy feltárt több, Simonka György fideszes országgyűlési képviselővel kapcsolatos ügyet. Helyben emiatt tényként kezelték, hogy 2018-ban is ő indul majd ellenzéki jelöltként Simonka ellen, a politikus állítása szerint pedig erről már meg is állapodott az MSZP-vel. A szocialisták szerint közös ellenzéki jelöltre és közös listára van szükség, utóbbit viszont csak a Párbeszéd támogatta, így - állításuk szerint - nem az MSZP terheli a politikai felelősség amiatt, hogy akár több ellenzéki jelölt is lehet áprilisban.

Békésben tehát hasonló helyzet állt elő, mint Csepelen, valamint az V. kerületben, ahol az Együtt jelöltje mellett a szocialisták is elindulnak. Csepelen Bangóné Borbély Ildikót indítja az MSZP, míg az V. kerületben, Juhász Péter körzetében Kovács Alexet. Lapunk információi szerint Nyíregyházáról sem mondott le az MSZP, ott Csabai Lászlóné indulhat szocialista színekben a helyben ismertnek számító Lövei Csaba, az Együtt politikusa mellett.

Az ellenzéki oldalon összeveszett a korábban szövetségesnek számító Bokros Lajos-féle Modern Magyarországért (MOMA) és a DK is.

Lőrincz Tamás