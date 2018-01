Totális kudarc az energiahitel

Az állami MFB 115 milliárdos keretű energiahatékonysági hitelprogramjából az elmúlt nyolc hónap során mindössze 2,3 milliárdot helyeztek ki - derül ki a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) Nonprofit Kft. tájékoztatójából. Pedig az Orbán-kormány eme kamatmentes hitelt ajánlotta az általuk megvont százmilliárdnyi vissza nem térítendő EU-támogatás helyett. Az MFB immáron másodszor könnyített a feltételeken. Így magánszemélyek 2 millió helyett 5 millióig juthatnak jelzálog nélkül pénzhez és az összeg feléig szállítói előleg is felvehető. Készpénzfizetési számla 300 ezer helyett másfélmillióig nyújtható be. A program továbbra is utófinanszírozású, előlegre nincs lehetőség. A munkadíj aránya a megugró bérek ellenére legfeljebb a beruházás 40 százalékára rúghat. A lakóközösségek esetében megmaradt a 20 százalékos fedezettségi kötelezettség, aminél a lakástakarékpénztár-megoldás továbbra is kedvezőbbnek minősül - sorolja a megmaradt akadályokat a MEHI.