Karácsony Gergely: van remény, van szövetség (fotók)

Jobban működik a kémia az MSZP és a Párbeszéd között, mint ahogy azt Karácsony Gergely remélni merte volna korábban. Úgyhogy szerinte pirosak és zöldek ugyanúgy képesek itthon is együtt dolgozni és együtt kormányozni, ahogy Európa számos országában. A baloldal miniszterelnök-jelöltje nem csak azt mutatta meg az MSZP választmányi ülésén, hogy miért működik rablóbandaként a kormány, de érdemi jövőt is villantott. És a szavazatvesztő kispártoknak is odaszólt.

A fő képre kattintva galéria nyílik. Fotók: Tóth Gergő