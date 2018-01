Liberálisok: Orbán Viktor vállaljon felelősséget a magyarok megvezetéséért!

A Magyar Liberális Párt nem magyarázkodást, hanem az igazságot várja Szijjártó Pétertől, miután a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára január 10-én a Times of Malta című lapnak azt nyilatkozta, a magyar kormány 1300 embert fogadott be titokban az elmúlt évben. Gulyás Gergely ezt egy szombati interjúban is megerősítette, bár azt tagadta, hogy mindez titokban történt volna. Az Orbán-kormány tízmilliárdokat költött a Soros-terv elleni kampányra, most viszont a vezető fideszes politikusok megszólalásaiból kiderült, a Fidesz már végre is hajtotta azt.

A Liberálisok felszólítják Szijjártó Pétert, haladéktalanul számoljon be róla, hogy pontosan mikor és kiket fogadott be Magyarország. Ha ez nem volt titok – ahogy Gulyás Gergely állította - tájékoztatták-e erről az Országgyűlést? Milyen összefüggésben áll ez a bejelentés azzal, hogy Orbán Viktor korábban egyértelműen közölte: Magyarország egyetlen menekültet sem fog befogadni? Szeretnénk, ha a Fidesz és a kormány egyértelmű és világos választ adna arra, hogy pontosan milyen tervet is hajtanak végre.

A külügyminisztert arra kérjük, azt is árulja el, miért veszélyeztetné a befogadottak életét, ha nyilvánosságra hozzák a kilétüket? Vajon nem éppen a Fidesz-kormány hazugságokra épülő propagandája miatt, amelynek következtében egyre sűrűbben érik atrocitások a külföldieket Magyarországon? A Liberálisok szerint joga van tudnia a magyaroknak, hogy kiket és hova fogadott be az Orbán-kormány, és pontosan hány emberről van szó.

A Fidesz hazugságokra hivatkozva már lassan két éve terrorveszély-helyzetben tartja az országot, és kockára teszi hazánk uniós tagságát az 1294 menekültkérelem elbírálásának megtagadásával. Döbbenetes és felháborító, hogy mindeközben a nyilvánosság megkerülésével 1300 menekültet fogadott be az Orbán-kormány. A Liberálisok szerint Altusz Kristóf nyilatkozatával lelepleződött a Fidesz gyűlöletkampánya. A kormány aljas módon átverte a magyar embereket, miközben a menekültek ellen hergelték a magyar közvéleményt. A Liberálisok azt követelik Orbán Viktortól: gondoskodjon arról, hogy választ kapjunk a kérdéseinkre, és egyben vállalja a felelősséget a magyar társadalom megvezetéséért!

Magyar Liberális Párt