Pokoli szeretetotthonok

Mindennapossá váltak mára a botrányos esetek, visszásságok és súlyos szakmai hibák a szociális intézményekben.

Óriási felháborodást váltott ki a hétvégén az: olyan fotók kerültek nyilvánosságra, amelyeken egy szeretetotthonban, egy ágyon fekvő idős asszony mellett két ápoló – egy férfi és egy nő – szexet imitáló pózban látható. A botrányos fotókról elsőként beszámoló 24.hu kiderítette, hogy a képek a pécsi Malomvölgyi Szeretetotthonban készültek. Az intézmény vezetése a fotókon szereplők és a fénykép készítőjének munkaviszonyát is azonnal megszüntette, valamint vizsgálatot rendelt el.

Ez az eset azonban csak a jéghegy csúcsa: a szociális intézményekben ugyanis mára szinte mindennapossá váltak a botrányos esetek, súlyos szakmai hibák. Nemrégiben a Népszava számolt be arról, hogy emberhez méltatlan körülmények között élnek a Somogy megyei Patalomban lévő szociális otthon idős lakói az egyik gondozott hozzátartozója szerint. Az érintett azt állította: gyakorta nincs elég gyógyszer, a szakemberhiány miatt pedig túlhajszoltak a dolgozók, akik így nem is tudnak megfelelően gondoskodni a rájuk bízott idős emberekről. Az ügyben vizsgálatot indított a szaktárca.

A mára kialakult helyzetről sokat elárul, hogy olykor még akkor sem változik a helyzet, ha nyilvánosságra kerülnek a súlyos hiányosságok. Ez történt a Bács-Kiskun Megyei Platán Integrált Szociális Intézménynél. Az ombudsmani hivatal munkatársai 2015-ben jártak először a kecskeméti intézményben, s már akkor számos visszásságra hívták fel a figyelmet. Nemrégiben újra ellátogattak az intézménybe, és megállapították: a helyzet nem sokat javult, sőt egyes esetekben még romlott is. "A látogatócsoport a társalgóban a televíziókészülék előtt alvó állapotban egymásnak dőlő emberek sokaságával találkozott. Az emberi méltósághoz való joggal nem összeegyeztethető, hogy az itt élő emberek a mindennapjaikat gyógyszertől kábult állapotban töltsék" – olvasható az alapvető jogok biztosa hivatalának új jelentésében. E szerint az ellátottak gyógyszeradagjai túllépik az orvosilag indokolt mértéket. Ráadásul a modern pszichiátriában nem használatos brómkészítményt is kaptak – az ombudsman szerint főként ennek hatása okozta azt, hogy napközben is folyamatosan aludtak, nem lehetett velük kommunikálni. A jelentés szerint nem biztosított az antipszichotikumot szedő ellátottak folyamatos orvosi kontrollja, ahogy a rendszeres orvosi vizsgálat sem.

A jelentés szerint az intézmény 94, fogyatékossággal elő lakója számára továbbra sem biztosított a hat négyzetméternyi lakóterület. Az egy személyre jutó nemenkénti illemhelyek száma sem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. A bútorzat elhasznált, a szekrények nem zárhatóak, a fürdők is elhanyagoltak. Noha az élettársak elhelyezését biztosító szobák kialakításának eleget tett az intézmény, intimszoba továbbra sincs. Ennek ellenére minden, fogamzóképes női lakónak kötelezően fogamzásgátlót kell szednie, tekintet nélkül arra, hogy van-e párkapcsolata.

Az ágazat mai állapotáról sokat elárul az is: az intézményt 2016-ig a kecskeméti önkormányzat működtette, ma már a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), a váltás során pedig a régi fenntartó elfelejtette átadni az ombudsman 2015-ös jelentését az a utódnak.

Az ügyben kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát és az SZGYF-et is. Utóbbitól azt a tájékoztatás kaptuk, hogy az ombudsmani látogatás és a jelentés publikálása között már történtek intézkedések. Mint írták, új lakószobák kialakításával megoldódott az egy ellátottra jutó hat négyzetméternyi lakóterület biztosítása, az illemhelyek száma is megfelel az előírásoknak. Felújították a fürdőt, bútorzárakat szereztek be, kicserélték a nyílászárókat.

Intézményvezető a vádlottak padján Akad olyan szociális otthon, ahol nem csupán egy jelentéssel zárultak le a visszás ügyek: a kaposvári Liget otthonban történtek miatt például nyolc jelenlegi és egykori dolgozó, köztük az intézmény korábbi vezetője a bíróság elé került. Az ügy lassan három éves: egy névtelen bejelentés nyomán vizsgálat indult, s kiderült, hogy az otthonban gondozottak egy része nem szerepel semmiféle nyilvántartásban, s utánuk nem is fizetnek ellátási díjat. Az idősek közül többen a hivatalos felvétel előtt költöztek be az otthonba, a különböző dokumentumokban pedig szabálytalan javításokat végeztek, nem a valós befizetéseket vezették fel – utóbbiakat ráadásul csak a vizsgálat megkezdése után jegyezték be. Végül kiderült, az intézményvezető szabálytalanul vezettette a nyilvántartásokat, ám ezért a fenntartó csak figyelmeztetésben részesítette. Emellett találtak cirka 68 ezer forintnyi nem valós befizetést, ami miatt a gazdasági vezetőt is elmarasztalták. A városban sokakat meglepett, hogy egy ilyen visszaélést egyszerű figyelmeztetéssel meg lehetett úszni. Mások szerint viszont nem történt meglepetés, hiszen az igazgatónő a Fidesz jó embere. Arról is hallani lehetett, hogy az intézményvezető nem saját ötlet alapján vette fel a szépkorúakat az otthonba, hanem szívességet tett, visszautasíthatatlan kéréseket teljesített. Később lejárt az igazgató mandátuma, de maradhatott a szakmában: a kaposvári Szociális Központban lett szaktanácsadó nyugdíjkorának betöltéséig. Noha a fenntartó könnyen "elengedte" volna az ügyet, a rendőrség nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmény miatt vádemelést javasolt az ügyészségnek, a vádhatóság pedig bíróság elé vitte az ügyet. Az intézményvezető mellett az otthon hét dolgozója ül a vádlottak padján. Az ügyészség szerint bizonyítható, hogy húsz idős ember 4-80 napig mindenféle engedély és hivatalos felvételi eljárás nélkül lakott a Liget otthonban, közel másfél-millió forintnyi kárt okozva a fenntartónak. A perben eddig három tárgyalási napot tartottak, az ügy február elején folytatódik a törvényszéken.

Juhász Dániel, Vas András