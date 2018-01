Szégyenfán a Habsburgoknál

Marie Louise von Wallersee-Larisch – vélhetően nem ismerős a név a magyar olvasó számára. Erzsébet királyné unokahúga – Lajos Vilmos bajor herceg házasságon kívül született leánya – a mayerlingi tragédia úgymond koronatanúja. A múltam című emlékirata 1913-ban jelent meg, most Sisi udvarában címmel, Kajtár Mária lelkiismeretes fordításában olvashatjuk magyarul.

Ahogy az a memoárból kiderül, szülei későbbi morganatikus házassága után grófnői címmel felruházott asszony a nyolcszáz éven keresztül hatalmat gyakorló Wittelsbach-ház tagjaként izgalmas famíliába született. Noha édesapját és édesanyját szerény, hivalkodástól mentes embernek írja le, tizenkét évesen már IX. Piusz pápa vizsgáztatja magánaudiencián, az egyik nagybátyjának, az építkezési hóbortjáról és őrületéről ismert II. Lajosnak pedig áriákat énekelt. A sorsdöntő pillanat viszont akkor érkezett el számára, amikor édesapja kiadta Erzsébet királynénak a Starnbergi-tónál lévő garatshauseni kastélyukat.

Wallersee-Larisch rajongott nagynénjéért, aki bizalmába fogadta, és mindaddig abban is tartotta, míg bele nem keveredett Rudolf trónörökös és Maria von Vetsera románcába, amely 1889-ben a mayerlingi kettős gyilkosságba torkollott. Az utókor már nem fogja megtudni, valójában milyen szerepe volt kerítő- vagy közvetítőnőként a grófnőnek, ahogy erre a kötetet kiterjedt jegyzetekkel és utószóval ellátó Csorba László történész is emlékeztet. Mindenesetre – a császárnéval az élen – a Habsburgok többé nem fogadták a rokont, a bécsi előkelőségek is elfordultak tőle. Ezért találni a bosszúszándékkal írt emlékezésben több helyen önfelmentést és eltagadást, de a legszembetűnőbb hiányosság mégis az, hogy az elmeséltek mögött sok helyen nincsen pszichológiai magyarázat.

A szerző csupán egy esetben igazán következetes: noha bűvkörében él, a vaságyon alvó, télen-nyáron öt-hat órát sétáló, parfümöt nem használó királynét cinikusnak ítéli. Máskor ridegségére, többször gúnyos mosolyára hívja fel a figyelmét. Sőt, róla és más családtagokról olyan korabeli pletykákat is elszór, amelyek nem bizonyultak megalapozottnak. Ettől függetlenül Wallersee-Larisch emlékirata kellően izgalmas.

Mészáros Márton