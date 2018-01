Thaiföld, az élet paradicsoma

Itt mindenki megtalálja a számítását, legyen egyedülálló, szerelmes pár vagy akár egy család. Itt aztán a férfi tényleg mondhatja a kedvesének, hogy drágám, mindent megvehetsz, amit csak akarsz, hiszen az árak még mindig rendkívül kedvezőek.

Az egykori Sziám olyan óriási kultúrkincsekkel rendelkezik, hogy a legrámenősebb történelemtanár is csak ámuldozhat. Bangkokban például kihagyhatatlan a Királyi Palota. Sárkányok és démonok őrzik az uralkodó egykori rezidenciáját, melynek egy része múzeum. Egy szegmensét ma is használja a köztiszteletnek örvendő thai királyi család. A fővárosban található a világ leghosszabb fekvő buddhája, téglából készült, bevonata arany. Ha valaki kéthetes nyaralásakor minden bangkoki nevezetességet meg szeretne nézni, lehetetlenre vállalkozik. Nem csak a sok látnivaló miatt, hanem azért is, mert olyan óriási forgalmi dugók vannak a fővárosban, amelyek Budapesten még a legnagyobb hóesés idején is ritkák. A közlekedés mégsem a fővárosban, hanem Észak-Thaiföldön a legizgalmasabb. Néhány iskolában úgy döntöttek a tanárok, példát mutatnak a környezet megóvása érdekében, és elefántháton járnak dolgozni. A nagyobb üdülőparadicsomok környékén elefántfarmokat hoztak létre, ahol lehet elefántogolni, vagy megnézni a kiselefánt etetését.

Bangkokból repülővel juthatunk el Phuketre vagy Koh Samuira. Pattaya, mely kedvelt célpont a turisták körében, a transzvesztiták fővárosa. Gyönyörű mellű, hibátlan alakú férfiakat lehet itt látni, sőt van két színház, a Tiffany és az Alcatraz, ahol bemutatkoznak a nagyérdeműnek a művészek. Érdemes megnézni a híres tigrisparkot, ahol mindig születnek kistigrisek, meg is lehet őket simogatni, de a bátrabbak kis cumival is szoptathatják a mini fenevadakat.

Phi Phi szigete nagyjából Krabitól és Phukettől is egyenlő távolságra van, ott forgatták a Beach című filmet, hihetetlenül népszerű, főleg egynapos túrákra érkeznek hajókkal, lerohanják a híres Maya Bay-t, ahol a filmet is forgatták.

Hihetetlenül barátságosak a thai-ok, szinte mindent meg lehet kapni, amit csak egy turista kívánhat. A magyar pénztárcához képest az ország még mindig olcsó, bár azért az elmúlt években drágult. Thaiföld és Magyarország között a kilencvenes évek közepe óta élénk a kapcsolat, a magyar turisták egyik legkedveltebb egzotikus téli úti célja, de a 67 milliós ország számos egyéb gazdasági-kereskedelmi lehetőséget rejt. A közelmúltban kezdte meg működését itt a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ, mely a magyar vállalkozók piacra jutását segíti és a kulturális kapcsolatokért is sokat tesz.