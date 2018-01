Érthetetlen hibák is kellettek a dánok elleni vereséghez

Amint az várható volt, az olimpiai bajnok Dánia hét góllal, 32-25-re nyert a magyarok ellen a férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában.

Több ezer magyar szurkoló bízott a csodában, abban, hogy az átalakított magyar válogatott szenzációval kezdi a horvátországi férfi kézilabda Európa-bajnokságot, és legyőzi az olimpiai bajnok Dániát. Ljubomir Vranjes, a nemzeti csapat szövetségi kapitánya nem tartozott a csodavárók közé, reálisan mérte fel az esélyeket. A találkozó előtt azt mondta, csapata csak akkor nyerhet, ha tudása maximumát nyújtja és az ellenfél gyengébb napot fog ki. Ha a dánok is csúcsformában játszanak, akkor a magyar válogatottnak nincs esélye.

Az északiak a találkozó elején messze voltak a csúcsformától, a magyar együttes pedig szervezetten, fegyelmezetten és pontosan játszott. Az ötödik (3-2) és a tizenhetedik percben is vezettek a magyarok (9-8), de az első félidő nagy részében egy-két góllal a dánok jártak előrébb. A különbség azonban nem nőtt, a rivális folyamatosan "látótávolságon belül" maradt. Az első felvonás 14-12-es dán vezetéssel zárult.

Vranjes csapata remekül kezdte a második félidőt is, a 34. percben megint döntetlen volt az eredmény (16-16), ám ez volt az utolsó pozitívuma ennek a játékrésznek. A magyar válogatott ezt követően öt percig nem talált be a kapuba, a rivális pedig 19-16-os előnyre tett szert. A különbség a 45. percben öt gólra nőtt, a korábban látott szervezett, fegyelmezett védekezésnek nyoma sem volt a magyar csapat játékában, és sajnos hiányoztak a kapusbravúrok is, ami egyenes következménye volt annak, hogy nem sikerült megállítani a dán támadásokat.

A folytatásban csak a különbség volt kérdéses, a skandinávok már tíz góllal is vezettek, ezt a különbséget a végén sikerült csökkenteni, a 32-25-ös végeredmény reális. A magyar válogatott szélsőjáték és kimagasló kapusteljesítmény nélkül többre nem volt képes az erősebb ellenféllel szemben.

"A szoros első félidő után a másodikat is jól kezdtük, feljöttünk döntetlenre, de utána érthetetlen hibákat követtünk el, legfőképpen én. Azután még a védekezésünk is szétesett, mindenből gólt kaptunk, mi viszont nem tudtunk betalálni, kiállításokat kaptunk" - mondta az MTI-nek a mérkőzés után a csapat irányítója, Lékai Máté, aki öt góllal az együttes legeredményesebb játékosának bizonyult. - Nem eshetünk szét csapatként ennyire. Hatvan percből áll egy meccs, tehát hiába nézzük az első negyvenet, inkább az utolsó húszról kell beszélni, mert az nem történhet meg még egyszer, ami akkor - tette hozzá.

A magyarok második találkozójukat ma játsszák az előző kontinenstorna ezüstérmesével, Spanyolországgal (18.15, tv: M4 Sport). A mérkőzésen kérdéses Bánhidi Bence játéka, a beállós a dánok ellen vállsérülést szenvedett, és le kellett cserélni a hajrában.

Az első kör számokban:

Dánia-Magyarország 32-25 (14-12)

Varasd, 5000 néző. Játékvezetők: Milosevic, Gubica (horvátok)

Lövések/gólok: 46/32 (70 százalék), illetve 43/25 (58 százalék)

Gólok hétméteresből: 4/4, illetve 2/1

Kiállítások: 10, illetve 10 perc

A csoport másik mérkőzésén: Spanyolország-Csehország 32-15

Bernau Péter