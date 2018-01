Európa jól járt

Németországban évről évre megszavazzák az év legförtelmesebb szavát. Mivel a nyelv valóban egészen nyakatekert szóösszetételekre képes, ezért időnként meghökkentő kifejezések végeznek az élen. Lingvisztikai szempontból a német nagykoalíció rövidebb változataként használt „GroKo” sem goethei magaslatokat idéz, mégis a német sajtóban az utóbbi időben legtöbbször szereplő és Európa szempontjából is a legfontosabb szócskáról van szó. S bár végérvényesen még mindig nem jelenthetjük ki, hogy újabb négy évre létrejön az uniópártok és a szociáldemokraták együttműködése, hiszen a szociáldemokrata küldöttség, majd a tagság még megakadályozhatná, erre azonban kicsi az esély.

Az áttörés pénteken megtörtént, a CDU/CSU és az SPD már úgy ünnepelte a közös kormányzásról szóló előzetes megállapodást, mintha a német parlament megválasztotta volna az új kormányt. A megegyezésen kívül nem volt és nem is lesz más alternatívájuk, egy előrehozott választás ugyanis mindegyiküknek végzetes lenne. Most kapnak négy év haladékot, ami alatt rendezhetik soraikat.

Az előzetes megállapodással egyik párt sem járt rosszul. Az SPD-nek köszönhetően megszüntetik a szolidaritási adót, amelyet még több mint húsz éve a volt NDK felzárkóztatásáért vetettek ki. A CSU örülhet, mert felső határban rögzítették az országba bebocsátandó menekültek számát, a CDU pedig elérte, hogy a legjobban keresőkre ne vessenek ki további adóterheket.

A legjobban azonban Európa járt. A pártok között egyetlen pillanatig sem volt vita arról, hogy erősíteni kell az Unió szerepét, ezért Berlin – némiképp ellensúlyozva a brit befizetés kiesését – az eddiginél is többet hajlandó fizetni az EU kasszájába. Németország azonban arra nem kész, hogy nyakló nélkül támogassa azokat az országokat, amelyek csak a markukat tartják, miközben fittyet hánynak az Unió alapértékeire. Angela Merkel most már ezen tagállamok tyúkszemére fog lépni, s nemcsak az SPD nyomásgyakorlása miatt, hanem mert neki is elege van belőlük. Ezért nem lepődnénk meg, ha a magyar kormány számára a GroKo valóságos szitokszóvá válna.

Rónay Tamás