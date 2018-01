Ferenczi István: izgalommentes folytatásnak örülnék

Negyvenévesen is beállt játszani a labdarúgó NB I tavaszi folytatására egyelőre erősen foghíjas kerettel készülő Vasasba a csapat egyik trénere.

Berecz Zsombor megsérült a harmadosztályú Szekszárd ellen 3-0-ra megnyert szombati felkészülési mérkőzésen, amelyen Michael Oenning vezetőedző egy sor játékosára nem számíthatott. Nem meglepő tehát, hogy az angyalföldiek pálya- és erőnléti edzője, Ferenczi István is az erősítések fontosságát hangsúlyozta.

- Idei első mérkőzésükön szemlátomást nehézkesen mozogtak a hazai labdarúgók, igaz, többen elmondták, hogy komoly munkát végeztek a héten, Mátraházán.

- Magam is a csapattal csináltam a felkészülést, én nem éltem meg olyan keménynek, mint ők, de valóban nehéz hét van mögöttük, nyilván az elvégzett munka következménye is, hogy a játékosok még nem voltak 100 százalékban frissek. Hozzá kell tenni viszont, hogy a felkészülés ezen szakaszában nem is ez a legfontosabb. Nekem tetszett a játékosok hozzáállása, bár bevallom, kicsit rosszabbra számítottam tőlük, azt vártam, hogy fáradtabbak lesznek.

- Az mondjuk önmagában elég rossz, hogy Berecz Zsombor hamar megsérült…

- Sajnálom, hogy Zsombor gyorsan kiállt, remélem, hogy nem komoly a sérülése és nem kell kihagynia még csak napokat sem így az alapozás elején. Fontos láncszeme a csapatnak.

- Azt több, a Fáy utcába szombaton kilátogató szurkoló is megállapította, hogy erősen foghíjas állománnyal láttak munkához.

- Ezzel nem tudok vitatkozni, nem vagyunk megfelelő létszámban. Ezért is kell mindenképpen igazolni, hiszen sok edzőmeccset fogunk még játszani a rajtig, biztosan közbejönnek sérülések, betegségek, nem szabad, hogy elfogyjunk.

- Hogy látja, melyik pozíciókba kell mindenképpen igazolniuk a télen?

- Védőt és csatárt feltétlenül szeretnénk, de nem volna baj, ha minden posztra tudnánk új labdarúgót szerződtetni. A klubvezetés lehetőségei határozzák meg, hogy hány játékossal, milyen minőségű erősítésekkel vághatunk neki a bajnokság második felének, de biztos vagyok benne, hogy Mikiék (Vancsa Miklós a futballklub ügyvezető igazgatója – a szerk.) dolgoznak az ügyön és megoldják ezt.

- Játszott a Szekszárd ellen, elképzelhetőnek tartja, hogy pályára lép az új idényben is?

- Az előző szezonban is csak azért kaptam lehetőséget, mert elfogytunk a végére, rengeteg sérültünk volt, így bár jó erőben érzem magam, bízom benne, hogy hasonló okok miatt kevesebb szerep jut nekem a pályán tavasszal. Egyébként éppen a héten megyek el ismét a sportorvoshoz a szükséges engedélyek miatt. A papírokon nem fog múlni, hogy játsszak még.

- Egymás között szóba került még a hullámvölgyekkel teli őszi szezon Mátraházán?

- Természetesen, bár nem vittük túlzásba, szerintem legbelül mindenki érzi, hogy mit rontott el az ősszel, mi az, amin változtatni kéne. Biztosan valamennyi játékosban ott van még a csalódottság, ameddig nem tudjuk feledtetni a korábbi eredményeket, ám alapvetően jó hangulatú napokat tudhatunk magunk mögött. Azért a hét második felében már több fáradt arcot is láttam… Szerintem a srácok is tudják, hogy most kell keményen megdolgozniuk azért, hogy gondtalan lehessen a folytatás.

- Utólag mit gondol, az Európa-liga szereplés miatt alig kéthétnyi nyári szünetnek mennyiben „köszönhető”, hogy elmaradtak az eredmények az előző idény végén?

- Ebben is van némi igazság, szerintem viszont ez csak körülbelül 10 százalékban tesz hozzá a teljes képhez. Ne feledjük, nagyon sok sérülés hátráltatott minket az ősszel - de ez is csak egy összetevő, nagyon sok minden adódott össze ahhoz, hogy ne álljon össze a csapatunk.

- A Vasas csupán két ponttal előzi meg a már kieső pozícióban álló Balmazújvárost, a tavaszi első játéknapon ráadásul a bajnokesélyes Videoton vendégei lesznek. Milyen célokkal tekint a továbbiak elé?

- Személy szerint annak örülnék, ha nem kéne izgulnunk a kiesés miatt. Szeretnénk mielőbb megnyugtató pozícióba kerülni, majd elkezdeni felépíteni a jövő együttesét, hogy mire a csapat birtokba veheti az épülő új stadiont, minden rendben legyen a Vasasnál.

Hatos Szabolcs