Szabad sajtót!

Érdeklődéssel olvastam a január 4-i lapban a V18-ak színre lépéséről szóló tudósítást, illetve az általuk kiadott 8 pontos nyilatkozatot. Hiányolok egy 9. pontot: "Adjuk vissza a tájékoztatás kiegyensúlyozottságát, tegyük újra közszolgálativá a tömegtájékoztatást. A kormánypropaganda-rádiókból és televíziókból csináljunk hiteles tájékoztató eszközöket." Annak idején, 1848-ban a 12 pontban, és 1956-ban is ez az óhaj konkrétan szerepelt a változást követelők "listáján". Most is ez igen fontos lehetne, sok múlhat ezen a tavaszi választásokon.

Mészáros László