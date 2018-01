Gázszámla van, migráns nincs

A demokratikus ellenzékben két érdemi, frakcióval rendelkező, párt van: az LMP és az MSZP – mondja Ungár Péter, az Lehet Más a Politika elnökségi tagja.

- Az LMP meglepetést okoz, és legalább tízfős frakciója lesz – ezt jósolta ősz végén. Áll még a mondás?

- Szerintem már most meglepetést okoztunk. Két éve senki nem gondolta volna, hogy az ellenzéki oldalon az LMP lesz a stabilitás bástyája, az a párt, amelyik minden nehézség nélkül képes miniszterelnök-jelöltet állítani, és a közvélemény-kutatások szerint lépésről lépésre növekszik.

- Az stabilitásként értékelhető, hogy a párt népszerűsége a teljes lakosság körében nyolc éve stabilan öt százalék?

- Nézze, temettek minket, amikor kiszakadt belőlünk a bajnaista-csapat…

- … a jelenlegi Párbeszédre gondol?

- Igen. És temettek minket akkor is, amikor visszavonult a párt éléről Schiffer András. Túléltünk két olyan helyzetet, amiben odaveszhetett volna a párt, és megtartottuk, újraépítettük a bázisunkat is. Ráadásul már 5 százalék fölött mérnek minket. Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy az LMP simán benn lesz a parlamentben. Ez 2014-ben, ennyi idővel a választás előtt nem volt így. Szóval igen: ez a stabilitás.

- Mi lehet az oka, hogy Szél Bernadett 44 százalékos személyes népszerűsége nem csorog le a párthoz?

- A legfontosabb ok az, hogy nem telt még el elég idő, ahhoz, hogy megmutassuk, milyen az új LMP.

- És milyen?

- Megpróbálunk kitörni abból az értelmiségi nyünyögésből, ami sokáig jellemezte és beszorította a pártot. Illetve arra törekszünk, hogy az LMP-s politikusok a médiában és egyáltalán bármilyen rendezvényen ne arról beszéljenek, hogy X vagy Y párttal szövetségben hány mandátumot lehet szerezni.

- 2006-ban azt tanácsolta az MSZP-nek Ron Werber, aki most azt LMP kampányát segíti, hogy: „Touch the Mari néni!”, azaz „Érintsd meg Mari nénit!”. Mi váltja fel az értelmiségi nyünyögést, hogyan szólítják meg a jellemzően vidéken élő Mari nénit?

- Az, hogy a kormányváltás nyitja az, ha a választók elhiszik: az ellenzék tényleg törődik velük, és az életük valóban jobb lesz – anyagilag is – az Orbán-rezsim bukása után.

- 2010-ben és 2014-ben még a Fidesz is a gazdasági populizmusra játszott, most azonban a kormány a zsigeri félelemre és gyűlöletre is koncentrál, miközben elkezdett osztogatni. Az LMP jóléti üzenetei felülírhatják ezt a kommunikációt?

- A mi üzenetünk teljesen más. Azért küzdünk, hogy az emberek napi nyolc órai munkából tisztességgel meg tudjanak élni, fel tudják nevelni a gyerekeiket. Ez a legfontosabb célunk. Viszont a nem létező migránsok ellen uszítani és harcolni erkölcsileg is helytelen. Hogy egyértelmű legyek: a gázszámlát minden hónap végén megkapják az emberek, mert ez a magyar valóság, menekültekkel nem találkoznak, mert nincsenek az országban.

- Azt mondja, az LMP kínosan ügyel rá, hogy ne beszéljen az ellenzékről, de nem bánnám, ha most kivételt tenne. Az MSZP február 10-én kongresszust tart. Jelen állás szerint a szocialisták a közös lista - közös miniszterelnök-jelölt konstrukciót tartják a leghatékonyabbnak kormányváltás szempontjából.

- Azt még nem tudjuk, hogy kivel közös!

- Ha Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt valamilyen együttműködési ajánlatot tesz önöknek, miképp reagálnának rá?

- A legkevésbé sem vagyok szocialistafób, az MSZP-nél sok tisztességes és jó politikus dolgozik Magyarországért. De azt gondolom, hatékonyabban tudunk hozzájárulni a kormányváltáshoz külön indulással, mint együtt.

- Az, hogy az LMP és az MSZP milyen erőként jelenik meg 2018 tavasza után az országgyűlésben, gyakorlatilag a listás, illetve a töredékszavazatokon múlik. Nem mond ellent a hatékonyságnak, hogy különutasság esetén ezek a voksok szétforgácsolódnak?

- Igaz, hogy megfogadtam, hogy nem kritizálom az ellenzéket, de hát az a folytatásos szappanopera-dráma, ami a például a csepeli körzet kapcsán folyik, egész egyszerűen nem kedvez az ellenzéknek, sőt árt a kormányváltásnak.

- Az olvasók kedvéért: Csepelen 2014-ben az Együtt jelöltje, Szabó Szabolcs nyert erős szocialista támogatással, most viszont az MSZP elindította a saját politikusát, Bangóné Borbély Ildikót – emiatt az Együtt és a DK nekiment a szocialistáknak.

- Szerintem egyetlen párt sem engedheti meg magának – akármekkora is –, hogy előírja egy másik pártnak, kit jelöljön. Ezt akkor sem szeretem, ha az LMP-nek próbál valaki diktálni, de az sem tetszik, ha az MSZP-vel csinálják. A választópolgárok maguktól is fogják tudni, hogy ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt.

- Azt mondja, választói szinten egyesíthető az ellenzék?

- Az emberek pontosan tudják, hogy két szavazatuk van. Az egyéni képviselőjelöltre leadottal kifejezhetik, kit szeretnek a legjobban (remélem, hogy a II. és III. kerület azon részén, ahol az én választókerületem fekszik, engem tartanak a legszimpatikusabbnak), a listás szavazatukkal pedig megmutathatják, melyik párt a legrokonszenvesebb nekik. És hogy a kérdésre is válaszoljak: nem feltétlenül az a legjobb a kormányváltás szempontjából, ha egy választókerületben csak egy jelölt indul.

- Miért lenne célravezető a szavazatok aprózódása?

- A választók nem birkák. 2010-ben a szocialisták sok helyen visszaléptek az LMP javára, csak a szavazók nem követték a pártakaratot. Azaz korántsem biztos, hogy a demokratikus ellenzék pártjainak támogatottsága egy jelölt esetében automatikusan összeadódik. Sok olyan ember van, aki egyéniben igenis az LMP jelöltjére szavaz, de soha nem voksolna a Demokratikus Koalíció favoritjára – inkább levágja a kezét, semmint, hogy Gyurcsány Ferencet támogassa. Ha nincs más lehetősége, mert csak DK-s jelölt indul a választókörzetben, akkor inkább otthon marad – és passzivitása a Fidesznek kedvez.

- A demokratikus ellenzéki pártok közül mintha több a politikai súlyánál nagyobb szerepet kapna a sajtóban. Ott van például a Párbeszéd, az Együtt, a Momentum vagy a MoMa. Ha ön szerkesztene…

- Évek óta várok erre a kérdésre!

- Szóval ön hánnyal számolna érdemben?

- Három ellenzéki párt van valójában. A Jobbik, az MSZP és az abból kiszakadó formációk, illetve az LMP és az abból távozó pártok. Alapvetően a Jobbikon kívüli világban két párt létezik: a régi az MSZP, és az új az LMP.

- És a DK?

- Már mondtam.

- A jobb- és baloldali volt miniszterekből álló választási mozgalom, a V18 legismertebb arca, Balázs Péter azt találta mondani, hogy Karácsony Gergelyt és Szél Bernadettet egyaránt lehetséges miniszterelnök-jelöltnek tartja. A mondat elhangzása előtt beszélgetett egymással az LMP és a V18?

- Nem hiszem. Én Balázs Péterrel utoljára az ATV stúdiójában találkoztam. De a V18-at hasznos kezdeményezésnek tartom, ami a lehető legtöbb ellenzéki szavazót szeretné mozgósítani a választásra, és ez a kormányváltás kulcsa. Az pedig külön pozitívum, hogy végre nem egy újabb baloldali klub alakult, hanem hiteles, konzervatív arcok is megjelentek.

- Lehet úgy hatékonyan részvételre buzdítani, hogy nem mondom meg, kire voksoljanak?

- Nehéz! Az ellenzéki pozícióharcok miatt sokan elvesztették a reményt, és lehet, hogy a szavazási kedvüket is. Ha ez a kezdeményezés vissza tudná hozni, az nagyon jó lenne.

Nagy B. György