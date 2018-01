Saját lakás felé is húznak a fiatalok

Ha van a családnak megtakarítása, akkor a bérlésnél jobban megéri lakást venni.

Több mint nyolc százalékkal nőtt a 25 évnél fiatalabbak körében a lakástulajdonosok aránya tavaly: a 2016-os 56,1 százalékról 2017-re 64,2 százalékra ugrott. Ezzel egyidejűleg csaknem 11 százalékkal csökkent körükben a piaci alapon lakást bérlők aránya – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idősoros adataiból. A statisztikusok szerint ebből még messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, és mint arra felhívták figyelmet: a változás hibahatáron belül mozog, hiszen a tulajdonosi növekedés nem folyamatos, hanem ingadozó volt 2011 óta. A változás mégis figyelemreméltó. Ilyen mértékben ugyanis egyik évben sem bővült a 25 év alatti új lakástulajdonosok aránya, amely 2014 óta rendre 60 százalék alatt maradt. Még beszédesebb azonban a piaci bérlők aránya, ami az elmúlt években 20-30 százalék között ingadozott, tavaly ugyanakkor 13,6 százalékra csökkent.

Mivel nem valószínű, hogy a fiataloknak saját erejükből sikerült - egyre nagyobb arányban - a saját lakásra valót összegyűjteniük, az adatok mögött valószínűleg inkább a szülők állhatnak, akik a családi fészekből kirepülő gyermek számára a bérlés helyett egyre inkább a lakásvásárlást választják. Ha a családnak van ugyanis megtakarítása, most kedvező kamatokkal vehet föl hitelt, így nagyságrendileg hasonló összegekkel kell számolnia havonta, mintha az egekbe szökő lakásbérleti díjat fizetnék, csak éppen a végén a gyereknek lesz egy saját ingatlana is.

Az Otthon Centrum adatai hasonló tendenciát jeleznek. Bár az ingatlanközvetítő cég eladásain belül a lakásvásárlók mintegy 88 százaléka 30 évesnél idősebb volt tavaly, a 25 év alattiak aránya az elmúlt két évben megháromszorozódott. A korábbi években egy százaléknál is kevesebben voltak, 2016-ban ugyanakkor már 1,5, majd tavaly 2,7 százalékra nőtt arányuk. Ez azt is jelenti, hogy 2016 és 2017 között kétszer gyorsabban nőtt a 25 év alatti lakásvásárlók aránya, mint a 25-29 éves korosztályé. Tavaly összességében 12,1 százalékot tettek ki a 30 évesnél fiatalabb lakásvásárlók, harmaduk 25 év alatti volt.

Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője szerint ezek az adatok is mutatják, hogy a kedvező lehetőségeket igyekeznek kihasználni a családok, és ismerve a törlesztőrészletekkel arányos bérleti díjakat, egyre inkább vásárolnak, mint bérelnek lakást az önállósodni vágyó gyermeküknek. Még havi 100 ezer forintos bérleti díjjal számolva is egy ötéves egyetemi képzés alatt hatmillió forint megy el, ekkora összegnél pedig már érdemes elgondolkodni. De nem csak az egyetemisták jönnek szóba a fiatal lakásvásárlók kapcsán, a szakmunkás fiatalok szintén gyakran kénytelenek nagyobb városokba költözni a munkalehetőség miatt, így esetükben is előkerül a bérlés vagy vásárlás dilemmája – mondta Soóki-Tóth Gábor. Megjegyezte: a törlesztőrészletekkel összemérhető bérleti díjak ugyanakkor inkább csak motivációt jelentenek, hiszen aki – adott esetben többedmagával - lakást bérel, az egyáltalán nem biztos, hogy rendelkezik annyi megtakarítással, ami a hitelfelvételhez szükséges. Ráadásul az a tőkeösszeg, ami egy bérleti díjjal összemérhető törlesztőrészletet tesz lehetővé, nem feltétlenül elegendő egy olyan méretű és elhelyezkedésű lakás megvásárlására, mint amilyent ezen az áron ki is lehetne bérelni. Ezzel együtt valóban érződik, hogy a válság évei után most kezdenek el az emberek bátrabban hitelből ingatlant vásárolni: egy elhalasztott kereslet robbant be most a piacra – fogalmazott a vezető elemző.

A tavalyi évben fel is futott az ingatlanhitelezés: a KSH adatai szerint 2017 első félévében 47 ezer darab lakáshitelt folyósítottak, 264 milliárd forint értékben, ami azt jelenti, hogy ezek száma a hatodával, összege pedig több mint a negyedével emelkedett 2016 azonos időszakához képest. A K&H Banknál az év első 9 hónapjában ugyanakkor 79 milliárd forint értékben folyósítottak lakáshiteleket, ami 34 százalékos emelkedést jelent. A bank ifjúsági indexe szerint egyébként a következő 3 évben lakásvásárlást tervező 19-29 évesek 78 százaléka hitelfelvétellel tervez lakást vásárolni, 57 százaléka az adott lakás árának legalább felét hitelből fizetné.

A nyaraló lehet az új otthon Bár jelenleg az Otthontérkép.hu keresési adatai szerint az ingatlanvásárlásra készülők 65 százaléka lakást, 30 százaléka pedig családi házat venne, a következő 2-3 évben az utóbbiak népszerűsége tovább növekedhet. Várhatóan egyre több fiatal családban döntenek úgy, hogy a számukra megfizethetetlenül drága lakás helyett a külső kerületekben vagy az agglomerációban vesznek inkább kertes házat vagy sorházat – vetítette előre Mester Nándor, az portál vezető elemzője. Hozzátette: egyes kiemelt nyaralóövezetekben – a Balatonnál, Velencei-tónál és a Tisza-tónál - a nyaralóvásárlások aránya is emelkedhet, mivel ezek egy része közel fekszik a nagy iparvárosokhoz, és gyakran teljesítik az állandó ottlakás feltételeit, ugyanakkor jóval olcsóbban megvehetők, mint a nagyvárosi lakások.

Varga Dóra