Spöttle: a Facebook is a Soros-tervet szolgálja

A kormánypárti médiában rendre csak biztonságpolitikai szakértőként aposztrofált, amúgy alig titkoltan idegengyűlölő Georg Spöttle, aki saját elmondása szerint többször találkozott földönkívüli lényekkel, most arra a megállapításra jutott, hogy Mark Zuckerberg és a Facebook a Soros-tervet támogatja – írja a Sztárklikk.

Spöttle, aki az elmúlt években valósággal felszántotta a Fidesz-barát médiát köztévétől a TV2-ig, hogy a migráció veszélyeire figyelmeztessen, most a Magyar Időkben megjelent cikkében példák sorozatával bizonyítja álláspontját. Cikke szerint több barátja a polgári jobboldalról lett napokra-hetekre törölve a Facebookról, mivel „ellenezték a migrációt és Soros úgynevezett civil szervezeteinek áldatlan tevékenységét hazánkban”. Úgy véli, hogy aki a Facebook számára nem „polkorrekt”, azt láthatóan megfigyelik és vegzálják. „Sajnos a Facebook is beállt a sor(os)ba. Sajnálom, hogy már nincs iWiW vagy egy másik fórum, ahol még szabadon és nyíltan lehetne beszélgetni, vitázni, kérdéseket feltenni anélkül, hogy kirekesztenének minket. Szerintem lenne is létjogosultsága, hiszen sokan csalódtak a Facebookban, és jól jönne egy alternatíva.” - írja cikkében Georg Spöttle.