Öngyilkos terrorakciók Bagdadban

Két robbantásban több tucatnyian vesztették életüket Bagdadban. Az első közlések szerint öngyilkos terrorakciókról volt szó.

A belügyminisztérium közlése szerint eddig 27-en vesztették életüket, további nyolcvan személy pedig megsérült. A detonációk egy építési terület közelében, a Légierő terén következett be. Ismét egyre több a terrorakció az iraki fővárosban. Szombaton Bagdadban legalább öten haltak meg egy öngyilkos akcióban. Ekkor a biztonsági erők egy ellenőrző pontjánál történt merénylet. Rendőrök mellett civilek is megsérültek. Egyetlen szervezet sem vállalta magára a merényleteket. Az iraki kormány decemberben jelentette be a harci cselekmények végét az Iszlám Állammal (IS) szemben.