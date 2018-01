Orbán szerint "ostobaság" démonizálni Putyint

A magyar miniszterelnök a Welt am Sonntag című német lapnak adott interjút, amelyben Orbán Viktor azt állítja, hogy az orosz elnököt ördögnek kell nevezni ahhoz, hogy valaki jó európainak számítson - írja szemlézésében az Euronews.

Tudomásul kell venni, hogy az orosz elnök ismét erőssé és a világpolitika szereplőjévé tette országát, de az EU nem érti meg ( ellentétben vele - a szerk.), hogy Oroszországgal szemben egyszerre kell erőt és együttműködési készséget mutatni. Az európai Oroszország-politika "rossz, mert túl egyoldalú" – mondta a magyar miniszterelnök. Németországhoz fűződő viszonyáról kiemelte, hogy mindig is tisztelettel viszonyult a mindenkori kancellárhoz, "akkor is, ha ezt jelenleg nem viszonozzák". Azonban Angela Merkelnek így is "valamennyien sokat köszönhetünk", mert "megakadályozott törekvéseket, amelyek Európát gazdaságilag tönkretették volna", ő kötelezte a "hanyag" EU-országokat "házi feladataik" elvégzésére - mondta a kormányfő.

Orbán aról is beszélt, hogy szerinte Magyarországnak "finomabb érzéke van a migráció témájához, mint Németországnak", mert egy "veszélyzónában" fekszik, így "ha embertömegek áramlanak be, nálunk megszólalnak a vészcsengők".

A média helyzetéról szólva a magyar kormányfő azt állította, hogy semmi nem akadályozza a kormánnyal szemben kritikus újságírók munkáját, és legalább ugyanannyi média van a kormány ellen, mint mellette. Szerinte az gond, hogy gyenge az ellenzék, és ez frusztrálja a baloldali újságírókat.