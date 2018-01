Soros visszavágásra készül

A magyarországi gyűlöletpropaganda célkeresztjébe állított magyar származású mecénás-milliárdos a Financial Times-nak nyilatkozva egyebek mellett arról beszél, hogy a világban ma ismét vezető ideológiává vált a nacionalizmus.

A New York-i otthonában megszólaltatott Soros György úgy véli, hogy az Európai Unió a szétesés szélére került, miközben Oroszország újjáéledő erővé vált a nacionalizmus talaján.

Egy zsidó milliárdos kényelmes ellenséget jelent az olyan vezetők számára, mint például Orbán Viktor - hivatkozik Anne Applebaum történész megállapításaira. Nem akarnak nyíltan Amerika- vagy EU-ellenesek lenni, mert ez nem áll érdekükben, ezért taktikai szempontból jól jön egy ilyen figura, akinek a személye kellőképpen áthallásos. Egy egyszerű, és régről jól ismert üzenet, ami úgy tűnik, ismét beválik.

Soros György beszélt arról is, hogy voltak viták a Nyílt Társadalom Alapítvány munkatársai között, hogy érdemes-, és ha igen, milyen módon reagálni a civilekre is kiterjesztett támadásokra, de ő maga ragaszkodik ahhoz, hogy harcoljon. Korábban az is felmerült benne, hogy megszünteti az alapítványt, ehelyett azonban végül úgy döntött: nem hagyja magát és a célkitűzéseket, hanem megduplázza projektjét, hogy elősegítse olyan demokráciák kialakítását, ahol nem a civileknek kell kicsikarniuk, hanem maguk a kormányok ösztönzik a pluralizmust és az elszámoltathatóságot.