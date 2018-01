"Az egyházak ne avatkozzanak bele a politikába!"

A Demokratikus Koalíció EP-képviselője arra szólította fel az egyházakat, ne avatkozzanak bele a politikai életbe, a választási kampányba.

Niedermüller Péter hétfői budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, a hódmezővásárhelyi események a jóérzésű híveket is megbotránkoztatták. Németh László hódmezővásárhelyi esperes-plébános ugyanis azt ajánlotta a híveknek, ne a független Márki-Zay Pétert, hanem a volt alpolgármestert, a kormánypárti Hegedűs Zoltánt támogassák a település időközi polgármester-választásán.



Ez a megnyilvánulás több tekintetben is megdöbbentő, már csak azért is, mert az ellenjelölt hívő katolikus - közölte a DK alelnöke. Amikor Németh László az egyházak támogatásáról beszél, akkor nem vesz arról tudomást, hogy ezeket az adóforintokat a kormány a nem vallásos emberektől vonja el. A hitélet és a vallás fontos, amit mindenkinek tiszteletben kell tartania, de a hit egyben magánügy is. Az egyházaknak rengeteg karitatív tennivalója lenne, amivel hozzájárulhatnának a társadalmi békéhez - fogalmazott Niedermüller Péter. (MTI)