Csődbe ment az egyik legnagyobb brit építőipari cég

Csődbe ment az egyik legnagyobb brit építőipari és szolgáltatási vállalatcsoport, miután a cégvezetés, a hitelezők és a kormány között napok óta folyó mentőtárgyalások hétfőn eredménytelenül zárultak - írja az MTI.

A Carillion, amely ellen most felszámolási eljárás indul, világszerte 43 ezer alkalmazottat foglalkoztat, 20 ezret közülük az Egyesült Királyságban. A két évszázados múltra visszatekintő cég csődje komoly kérdéseket vet fel több száz állami finanszírozású nagyberuházás sorsával kapcsolatban. Ezek között is a legnagyobb a HS2 nagysebességű vasúti hálózat, amely London és több észak-angliai nagyváros - Birmingham, Leeds, Manchester és Sheffield - között épül, 60 milliárd fonthoz (21 ezer milliárd forinthoz) közelítő költségvetéssel. Ennek a beruházásnak a Carillion az egyik fővállalkozója, de a cég tevékenysége rendkívül szerteágazó: a vállalatcsoport felelős a brit védelmi minisztérium tulajdonában lévő 50 ezer lakóingatlan karbantartásáért, a brit vasúti hálózat infrastruktúráját fenntartó Network Rail második legnagyobb karbantartási szolgáltatója, emellett 900 állami iskolaépület és az összes angliai börtön fenntartására is szerződései vannak.

A vállalat nagy értékű szerződés alapján részt vesz a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság építési beruházásaiban is. A Carillion ugyanakkor mára 1,5 milliárd font (több mint 520 milliárd forint) adósságot halmozott fel; vállalati nyugdíjalapjában 580 millió font hiány keletkezett. A brit kormány azonban nem volt hajlandó garanciát vállalni e kötelezettségekre, így a hitelező bankok - köztük a Royal Bank of Scotland (RBS), a Santander és az HSBC - közölték, hogy nem nyújtanak további hitelfinanszírozást.



A brit kormány mindazonáltal hétfőn bejelentette, hogy a Carillion által ellátott közszolgáltatási munkákat továbbra is finanszírozza, az e területeken dolgozó alkalmazottaknak "fontos feladataik vannak", és ehhez megkapják fizetésüket is. A Carillion részvényeinek kereskedését hétfőn felfüggesztettek a Londoni Értéktőzsdén, amelynek fő FTSE 100-as indexe kora délután enyhe, 0,08 százalékos mínuszban járt.