"A hatósági energiaárral a Fidesz meglopja az embereket"

A rezsicsökkentés következtében ma a magyar fogyasztók többet fizetnek az áramért és a gázért, mint amit a piaci árak indokolnának, a különbség pedig a Fidesz-közeli oligarchák zsebében landol - írja az Együtt elnökségi tagja a közleményében.

Pataki Márton hangsúlyozta, pártja azt kínálja a választóknak, hogy méltányos egyetemes szolgáltatói ár mellett helyreállítja, majd kikényszeríti a piaci versenyt a lakossági piacon is, amit kiegészít egy rászorultsági alapon működő szociális energiaár támogatással, azzal a céllal, hogy fenntartható módon a lehető legalacsonyabb áron kapjanak áramot és gázt a fogyasztók.



Az Együtt álláspontja szerint folyamatosan, fenntarthatóan legalacsonyabb árat a fogyasztók számára csak a piaci verseny tudná biztosítani. Ennek ma már csak a jogi feltételei adottak, a Fidesz kiszorította a szereplőket, a fogyasztókat leszoktatta a lehetőségek kereséséről, most pedig az államosított közműcégek besöprik a profitot, amelynek a baráti oligarchákhoz történő kiszivattyúzása folyamatban van. 2013. végén, a rezsicsökkentés utolsó elemének bejelentésekor 26 euró volt a földgáz jegyzésára az európai piacokon megawattóránként, jelenleg 19-20 euró környékén van. A beszerzési árak csökkenésének a fogyasztói árakban is tükröződniük kellene.

A párt szerint az egyetemes szolgáltatási áraknak a kisfogyasztókat védelmezve a piaci árakat kellene követniük, és nem szolgálhatnának sem politikai, sem üzleti célokat. Az Együtt azt kínálja a választóknak, hogy a méltányos egyetemes szolgáltatói ár mellett helyreállítja, majd kikényszeríti a piaci versenyt a lakossági piacon is, amit kiegészít egy rászorultsági alapon működő szociális energiaár támogatással. A cél az, hogy fenntartható módon a lehető legalacsonyabb áron kapjanak áramot és gázt a fogyasztók - zárul a közlemény.