Házi őrizetbe került az Újlak utcai késelő

A bíróság elutasította az ügyész előzetes letartóztatásra irányuló indítványát és a házi őrizetét rendelte el annak a fiatalkorúnak, akit emberölés bűntettével gyanúsít a nyomozó hatóság - közölte a Fővárosi Törvényszék.

A bíróság elrendelte azt is, hogy a gyanúsított nyomkövető eszközt viseljen. Amíg ez beüzemelésre kerül, addig járőr útján kell ellenőrizni a házi őrizet betartását. Az ügyész a szökés és elrejtőzés veszélye miatt nyújtotta be az indítványát. A védő óvadék ellenében kérte a szabadlábra helyezést, másrészt házi őrizet elrendelését indítványozta.

A megalapozott gyanú szerint a fiatalkorú elkövető 2018. január 12-én az esti órákban, Budapest XVIII. kerületében szóváltásba került a sértettel, akit a veszekedés hevében többször nyakon szúrt. A sértett elhunyt. A végzés szerint az emberölés gyanúját többek között a terhelt beismerő vallomása és a tanúvallomások támasztották alá.

A bíróság megállapította, hogy az akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető cselekmény kiemelt tárgyi súlyú, ezért fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, így az eljárási cselekményeknél a gyanúsított jelenléte csak kényszerintézkedéssel biztosítható. Azonban azt is megállapította a bíróság, hogy a fiatalkorú rendezett családi körülmények között, állandó lakcímen, a családjával él, büntetlen előéletű, tanul és állandó munkahelye van. Magatartásával sehol nem volt probléma. A végzés indoklása szerint mindezeket a körülményeket együttesen értékelve a szökés és elrejtőzés veszélyét a házi őrizet is képes megakadályozni, aminek eredményességét a nyomkövető eszköz tovább fokozza.

A házi őrizet 2018. február 15-ig tart. A végzés nem jogerős, mivel az ügyész fellebbezést jelentett be. Másodfokon a Fővárosi Törvényszék fog dönteni.