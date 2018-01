Még tart a lakásboom

Az uniós forrásokon alapuló út-, vasút-, valamint az épületépítések az építőipar motorjai, az új lakások piaca veszített lendületéből.

Tavaly novemberben az építőipari termelés 30,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, októberhez képest viszont 1,4 százalékkal gyengébb teljesítményt nyújtott. A szektor két alágazata közül a lakásépítéseket is magában foglaló épületépítéseknél éves összehasonlításban 29,1 százalékos volt a növekedés, köszönhetően lakóépületek, az ipari és oktatási épületek építésének. A másik alágazatnál, az egyéb építményeknél pedig 33,9 százalékos volt az emelkedés a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint.

A tavalyi jó év után még idén és akár jövőre is bővülhet az új lakások építési piaca, de figyelmeztető jelekre is felhívják a figyelmet ágazati szakértők. Az előrejelzések szerint 20 ezer, vagy valamivel több új lakást is átadhatnak 2018-ban és még 2019-ben is.

Az építőipari növekedésben szerepe volt a 2016-os alacsony bázisnak, de lökést adott az ágazatnak a számos uniós forrásokon alapuló fejlesztés mellett a lakásépítések felfutása is - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Miközben 2016-ban 10 ezer lakás épült, előzetes adatok szerint a múlt évben 17-18 ezer lakást adtak át. A vállalkozások a beruházásokat igyekeznek 2019 végig átadni, mert egyre valószínűbb, hogy az új lakásokra 5 évre bevezetett kedvezményes 5 százalékos áfa 2020. januárjától megszűnik, és ismét 27 százalékos forgalmi adó terheli majd ezeket. Legalábbis erre enged következtetni, hogy a kormány nem számol az 5 százalékos áfa meghosszabbításával. Az új lakás építés lendületvesztésére utal az is, hogy az épületek építésére kötött szerződések száma több, mint 8 százalékkal csökkent, igaz az út- vasútépítést is magába foglaló egyéb építményekre 43 százalékkal több kontraktus született, s így összességében majd' 12 százalékkal nőtt az új szerződések száma - mondta Balogh László.

Továbbra is az uniós forrásokon alapuló beruházások és az épületépítéseken belül a lakásépítések adják az ágazat motorját, ám egyre több olyan tényező van, amelyek visszafoghatják a növekedést - hívta fel a figyelmet Németh Dávid is, a K&H Bank Zrt. vezető elemzője. Részben a munkaerőhiány és az ebből adódó drágulás akadályozhatja a növekedést - említette.

A tavalyi év egészében 28 százalékkal nőhetett az építőipar teljesítménye, de 2018-ban 18 százalékos dinamika várható - mondta Horváth András, a Takarékbank Zrt. elemzője. Az építőiparba ugyan visszatért 34 ezer ember, így már 317 ezren dolgoznak az ágazatban, ám még ez is elmarad a 10 évvel ezelőtti 334 ezertől.

Ágazati szakemberek szerényebb, ám még mindig két számjegyű növekedést várnak idén az ágazatban. Azonban hiába bővült a létszám, sok a képzetlen, vagy alacsony képzettségű munkás, ami a minőségi kifogások szaporodásával jár együtt - tették hozzá.

Húsz milliárdos pályázat Egy 20 milliárd forintos technológiai fejlesztési program indul az ágazatban, amelyre már januártól pályázhatnak a magyar építőipari kis- és középvállalkozások - jelentette be Varga Mihály gazdasági miniszter. A héten induló pályázati forrásokat elsősorban gépek, eszközök beszerzésére, de fejlesztési szoftverek vásárlására is igénybe lehet venni. A nagyvállalatok támogatására a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében lehet pályázni, amelyet az idei évtől kezdődően megnyitnak az építőipari kivitelezők előtt is.

Bihari Tamás