Domokos nem csökkentené az áfát

Anyagi jólétet eredményez az adók csökkentése - erről beszélt a Magyar Időknek adott interjújában Domokos László. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke kijelentését arra alapozta, hogy a munkát terhelő adók mérséklése nyomán a néhány évvel ezelőtti 50 százalék feletti adóék (a munkát terhelő adóelvonás) körülbelül 45 százalékra esett vissza. Ugyanakkor felvetette azt, hogy a személyi jövedelemadó (szja) jelenlegi 15 százalékos kulcsát tovább kellene csökkenteni, az általános forgalmi adó (áfa) 27 százalékos kulcsát azonban nem mérsékelné, arra hivatkozva, hogy itt a legcsekélyebb változtatás is 100 milliárd forintos bevételkiesést okozhat a költségvetésnek.

Egyik kijelentéssel sem ért egyet a lapunk által megkérdezett Katona Tamás egyetemi tanár, aki úgy vélte, hogy éppen az szja-csökkentése idézne elő hatalmas lyukat a költségvetésen, viszont a kétkulcsos szja bevezetése továbbra se vesztette el az időszerűségét. A 27 százalékos áfa ezzel szemben még mindig az Európai Unióban a legmagasabb, olyan jómódú államokban is, mint amilyen Svédország vagy Dánia is kisebb ennek az adónemnek a mértéke. A szakember sem gondol arra, hogy az általános kulcs öt százalékos legyen, de a jelenleginél mindenképpen alacsonyabb. A feketegazdaság arányának mérsékléséhez ez feltétlenül hozzájárulna, hiszen az alacsonyabb áfát kevésbé érdemes elcsalni. Katona Tamás reagált az ÁSZ-elnöknek arra a megjegyzésére is, hogy kiemelkedően sikerült tavaly az adók beszedése. A szakember szerint ez valóban így van, de a többletbevételből továbbra sem jut elegendő az egészségügyre vagy az oktatásra.

B. M.