Kontra - Kötélhúzás

A „Joseph Paintsil-ügy” ismételten megmutatja, hogy a színfalak mögött mennyire másról szól a modern idők labdarúgása, mint amiért milliók rajonganak világszerte.

Nevezett ghánai fiatalember utóbbi félszezonja sikertörténet, hiszen a játékos alig néhány hónap alatt elérte azt, amiért Magyarországra jött. A (még) a Ferencváros keretéhez tartozó futballista hátrahagyta szülőhazáját, szeptembertől decemberig pedig egy csapásra megkerülhetetlen tényezővé vált az NB I listavezetőjénél: gólokkal, gólpasszokkal, magyar pályákon ritkán látható megoldásokkal vétette észre magát, a Videoton elleni találatát pedig méltán választották a 2017-es év legszebbjének.

Könnyen lehet azonban, hogy a történet idejekorán véget ér.

Paintsil egy Albert Flórián, Nyilasi Tibor vagy éppen Gera Zoltán miatt is méltán ismert, ám nemzetközi szinten a mai eredményei és anyagi lehetőségei alapján kiscsapatnak számító klub játékosaként villantotta meg oroszlánkörmeit, így nem csoda, hogy tőlünk nyugatabbra is felfigyeltek ígéretes teljesítményére. Most fut a szekér, innentől pedig azon sem kell meglepődni, hogy a felek megállapodása értelmében az őt júniusig kölcsönadó afrikai klub és menedzsere máris továbbadná felfedezettjét a nagyobb profit reményében. Aktuálisan egy belga egyesület érdeklődéséről hallani, noha az FTC-hez hivatalos megkeresés mostanáig nem érkezett.

Erős a gyanú, hogy a focista nem egy személyben döntött úgy, hogy nem tért vissza Budapestre a téli felkészülés kezdetére, bár mindez ugyanúgy találgatás tárgya, mint az, hogy az érintett valóban maláriás megbetegedés miatt maradt-e otthon. A kezelőorvos mindenesetre elérhetetlen, akárcsak a játékos, aki állítólag edzésbe állt volt csapatánál.

Bárhogy is alakul, most nehéz volna megmondani, ki veszíthet többet, ha végül kenyértörésre kerül a sor. Mostanra annak is megvan az esélye, hogy az ügy legnagyobb kárvallottja a pályafutása elején járó labdarúgó lesz, hiszen ha sokáig folytatódik a többszereplősre duzzadt kötélhúzás (amely a jogait érvényesíteni kívánó FTC közbenjárására immáron nemzetközi hadszíntéren zajlik), akár eltiltás is lehet a vége.

Kár lenne érte.

Hatos Szabolcs