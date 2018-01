Ázsia tarolt a Cirkuszfesztiválon

A kínai Chinese National Acrobatic Troupe és a mongol Nomuna csoport nyerte a vasárnap véget ért XII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált. A magyar versenyzők, Fehér Ádám és Kassai Benjámin bronzérmesek lettek. Az európai cirkuszművészet születésének 250. évfordulóját ünneplő jubileumi évet nyitó, egy hetes rendezvényre több mint tizenötezren voltak kíváncsiak- derül ki Fekete Péternek, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatójának az MTI-nek adott interjújából.

A győztes kínai csapat diabolo számmal nyert, de a társulat előadott egy esernyőprodukciót is, amelyben az színes esernyők a kínai képzőművészetben gyakran ábrázolt lótuszvirágzást szimbolizálják. A mongol csoport ugródeszkaszámmal aratott sikert, és a nemzetközi zsűri több díjjal is értékelte a Without Socks nevű orosz bohóctrió produkcióját. A Kassai Benjámin és Fehér Ádám alkotta magyar páros rúdszámmal nyerte el a bronz elismerést.

Kassai Benjámin és Fehér Ádám

A díjakról a nemzetközi szakmai zsűriben Eugene Chaplin elnökségével Fabrice Becker, a kanadai Cirque du Soleil produkciós igazgatója; Paul Bernhard, az osztrák Roncalli Cirkusz igazgatója; Laszlo Endresz, a brit Blackpool Tower Circus igazgatója, Elisa van der Meiden, a német Stardust BV Presentatrice casting directora; Lyudmila Schevchenko, a kijevi Ukrán Nemzeti Cirkuszigazgatója és Sun Lili, a Kínai Nemzeti Akrobatacsoport kreatív igazgatója döntött.

A fesztivál legjobb produkcióiból válogató Győztesek karneválja című előadást január 20-tól március 11-ig láthatják a nézők a Fővárosi Nagycirkuszban.