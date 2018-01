Százmilliós telkekkel segíti az állam Orbán gyülekezetét

Összesen csaknem 650 millió forintért vásárolta meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) azt a két telket, amelyeken az Orbán Viktor kormányfőt is tagjai között tudó Svábhegyi Református Gyülekezet terjeszkedne – értesült a Népszava. A gyülekezet a Felhő utca 10. szám alatt található templom mellett hozna létre református központot, a Felhő utca 6., illetve 8. szám alatti telkeken. Ezek az ingatlanok nem a reformátusok kezében voltak, de az állam az MNV-n keresztül tavaly december 15-én megvette azokat és – legalábbis a korábbi tervek szerint – valamilyen módon a gyülekezet kezelésébe adná. A Hegyvidéki Önkormányzat a templom telke esetében ezt formailag úgy oldotta meg, hogy az ingatlant ötven évig tartó ingyenes használatra adta át a gyülekezetnek.

Az MNV lapunknak küldött tájékoztatása szerint még nem született döntés az ingatlanok sorsáról, így egyelőre nem tudni, valóban a gyülekezethez kerülnek-e. Egy tavaly nyári kormányrendeletben azonban nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánították a Felhő utca 6/a és a Felhő utca 8. telkeken megvalósuló beruházás hatósági ügyeit, a rendeletben pedig nevesítették is a Református Központot.

Az MNV közlése szerint a Felhő utca 6/a-n lévő, 3549 négyzetméteres telekért 383 millió forintot fizettek a korábbi tulajdonos Fővárosi Közterület Fenntartónak (FKF Zrt.), míg a Felhő utca 8. alatt található 3645 négyzetméteres telekért 264 millió forintot kapott a XII. kerületi önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy az FKF-nek négyzetméterenként nagyjából 107 ezer forint járt, a hegyvidéki önkormányzatnak pedig 72 ezer forint. A vagyonkezelő azt is kiemelte lapunknak küldött válaszában, hogy „az ingatlanok vételára megegyezik a független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi értékkel”.

- Az FKF tulajdonában lévő telken egy munkásszálló áll, ezt november végén, december elején ürítették ki, a munkásokat pedig más szállókon helyezték el. A túlnyomó többség még jobban is járt, miután a hegyvidéki ingatlan igencsak távol esett a munkahelyüktől – mondta a Népszavának Király András, a Helyiipari és Városgazdálkodási Dolgozók Szakszervezete 2000 (HVDSZ) elnöke. A másik telken három földszintes épület található, amelyekben 5 üres lakás van.

Orbán Viktor a templom öt évvel ezelőtti felszentelésén egyébként azt nyilatkozta a Reformátusok Lapjának, hogy a kormány nevében „mélyen motiválva” érzi magát, hogy a teljes befejezéshez még hiányzó összeg minél hamarabb eljusson a gyülekezethez. – Kormányunknak kimondatlanul is érvényes jelszava a Soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség), ez nemzet- és országépítő kormány, és ebbe az elkötelezettségbe beletartoznak a templomépítések is – mondta.

"A Fidesz sakkban tartja az egyházakat"