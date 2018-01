Szigorítják a jogosítvány megújítását

Mostantól egyáltalán nem, vagy az eddiginél drágábban és akár hónapokkal később tudják meghosszabbítani jogosítványukat egyes betegségekben szenvedő autóvezetők.

Egy nemrég megjelent rendelet értelművé tette, hogy milyen betegségben szenvedőktől kell megtagadni az orvosoknak a jogosítványt, és kiktől kell szakorvosi igazolást kérniük. Január közepétől nehezebben kaphatnak vezetői engedélyt a krónikus betegek, többségüknek nem lesz elég a háziorvostól, vagy az üzemorvostól kérni a papírt. Például a cukor-, és szív-, valamint az idegrendszeri problémákkal kezelteknek, a folyamatosan gyógyszert szedőknek friss szakorvosi véleményt, labor és egyéb diagnosztikai leleteket is be kell szerezniük.

Az "ismeretlen okból átment a szembejövő sávba és frontálisan ütközött, lehajtott az árokba, fának csapódott" - típusú balesetek kockázatának csökkentése a cél - magyarázta lapunknak az új szabályozás értelmét egy szakember. Hozzátette: ezek a balesetek nehezen kivizsgálhatók, de a műszaki hiba általában az esetek 1-2 százalékára magyarázat. Nagy részüket az elalvás, a hirtelen rosszullétek, vagy a hirtelen halál okozza. A mostani változtatások ezeket a tragédiákat próbálják mérsékelni.

Az új szabályok szerint például nem kaphat jogosítványt a vezető, ha van eszméletvesztéssel, rosszulléttel járó betegsége, vagy olyan kórban szenved, amely befolyásolhatja mozgásképességét. Például a súlyos szívritmus-zavarban szenvedőktől biztosan megtagadható a jogosítvány. Ezen felül a jogszabály több tucat olyan betegséget is felsorol, amelyek megléte esetén évenkénti szakorvosi felülvizsgálatot írnak elő. A hivatásos sofőröknek nem lehet meghosszabbítani a jogosítványukat, ha például beültetett szívritmus-szabályozó, vagy bármi egyéb szívműködést segítő eszköz van a mellkasukban.

A kardiológus szakorvos, Vértes András főorvos nem számít hosszabb sorokra az új szabályok miatt. Mint mondja: a problémamentes esetekben most is gyorsan kiadják az érintetteknek az igazolást. Akik meg csak rendszeres felülvizsgálat mellett vezethetnek, eddig is előjegyzés alapján jöttek kontrollra. Azt pedig kifejezetten üdvözlendőnek tartja, hogy a jogszabály világosan megkülönbözteti azt az állapotot, amikor valaki még vezethet, és amikor ezt már nem teszi lehetővé az egészségi állapota.

Eddig sem vezethetett valaki közvetlenül az agyműtét után, vagy, ha epilepsziával kezelik

de ezekről a kórképekről a szakorvosok szinte automatikusan tájékoztatják a kezelőorvost, de a lapunk által megkérdezett háziorvosok is csak elvétve emlékeztek egy-egy olyan esetre, amikor a szakorvos az általa felfedezett – autóvezetést kizáró – betegség esetén kezdeményezte volna a jogosítványhoz kiadott orvosi igazolás felülvizsgálatát.

Az új jogszabály Selmeczi Kamill háziorvos szerint megnövelheti a krónikus betegek számára a jogosítvány érvényesítéséhez szükséges időt. Ő azt tanácsolja, a lejárat előtt egy-két hónappal érdemes már kopogtatni a háziorvosi rendelőben a szükséges beutalókért.

Komáromi Zoltán háziorvos arra figyelmeztettet, hogy ha valakinek a jogosítvány megújításához van szüksége labor vagy egyéb diagnosztikai leletre, akkor azért fizetni kell. A jogosítvány meghosszabbítása nem része a kötelező és térítésmentes ellátásoknak. Mint mondta: ő például az általa gondozott krónikus betegségek karbantartásához kért vizsgálatok leletei alapján bírálja el a vezetői alkalmasságot. Külön térítéses vizsgálatra csak akkor küldi pácienseit, ha ezek nem állnak rendelkezésre.

A Népszava gyors piaci körkérdése szerint rendelője válogatja, hogy hol mennyit számláznak a jogosítványhoz szükséges vizsgálatok díjaként. Így egy-egy vezetői engedély meghosszabbítása több tízezer forintba is kerülhet, sőt az is előfordulhat, ha valaki az utolsó pillanatig vár – a várólisták miatt –, hogy akár hetekre jogosítvány nélkül maradhat.

