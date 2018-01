Nagy csatában maradt alul a férfi kézilabda-válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott végig méltó ellenfele volt az esélyesebb spanyol együttesnek, ám végül két góllal alulmaradt.

Az olimpiai bajnok dánok ellen az Európa-bajnokság első csoportmérkőzésén az utolsó 20 percre teljesen szétesett a magyar válogatott, amely azt a meccset hét góllal elveszítette. A spanyolok a nyitó körben átrobogtak a cseheken (32-15), ezért Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány csapatának csak akkor volt reális esélye a legutóbbi kontinenstorna ezüstérmesével szemben a második fordulóban, ha végig koncentráltan játszik.

A spanyolok ellen ritkán nyer a magyar válogatott, legutóbb ez 2008-ban a norvégiai Eb-n sikerült (35-28).

A találkozó elején pont ez hiányzott, a koncentráció. Hajmeresztő módon az első 13 percben hatszor adták el a labdát a magyarok támadás közben. A labdák elszórásában az irányító, Lékai Máté járt az élen, és bár védekezésben voltak szép megmozdulásai, a veszprémiek klasszisát lehívta a pályáról Vranjes és Császár Gábort küldte be helyette. Szerencsére a védekezésre és Mikler Roland teljesítményére sem lehetett panasz a kapuban, így nem húzott el az ellenfél, amely egy-két góllal vezetett.

A 23. percben bejött a beállós Bánhidi Bence, akinek játéka vállsérülése miatt bizonytalan volt. Első labdaérintéséből rögtön gólt szerzett, 9-11-re alakítva az állást. Az első felvonás egy gólos spanyol vezetéssel zárult (12-13).A második félidőben folytatódott a kiegyenlített küzdelem, a 40. percben Bánhidi negyedik góljával 17-17 lett az állás, harmadszor volt döntetlen az eredmény a mérkőzésen. Ezután felváltva estek a gólok, a 47. perctől (20-22) végig a rivális vezetett, de a mérkőzés szoros volt, két gólnál nagyobb különbséggel nem húztak el a spanyolok, akik végül 27-25-re nyertek, egy végig elszántan küzdő.

„Nagyon jól küzdött a csapat, mindent megtettünk, nem voltak jobbak a spanyolok, győzelmet érdemeltünk volna, a szurkolók reakcióiból arra következtetek, hogy volt néhány rossz játékvezetői ítélet is, de ezzel most nem szabad foglalkozni” - mondta az M4 Sportnak az öt gólt szerző Balogh Zsolt.

„Büszke vagyok a fiúkra, az első másodperctől az utolsó pillanatig, ha nem is játszottunk tökéletesen, végig küzdöttünk – jelentette ki Vranjes. - Túl sok könnyű hibát követtünk el, nem vagyunk még elég ideje együtt, de össze fogunk rázódni. Az első tíz perccel nem voltam elégedett, de utána jók voltunk, a nyitott védekezésben talán felül is múltuk ellenfelünket, de összességében is rendben volt a védekezésünk.”

A magyarok utolsó csoportmérkőzésükön szerdán (18:15, Tv: M4 Sport) a csehekkel találkoznak - akiknek meccse lapzártánk után fejeződött be Dánia ellen -, a találkozó tétje a továbbjutás lesz.

Bernau Péter