Újabb veszélyes őrület terjed a tinédzserek körében

Bár könnyen, olcsón elérhető gyors megoldásnak tűnik a Xanax nevű nyugtatószer, mégsem jó módszer a szorongás oldására, mert hamar zombivá tesz - írja a Házipatika. A brit tinik körében ennek ellenére egyre népszerűbb a ráadásul addiktív gyógyszer. A cikk szerint Magyarországon hónapok óta hiánycikk a szer.

Az online magazin információi szerint tavaly ősszel kisebb Xanax-pánik tört ki Magyarországon; hónapokig nem lehetett kapni az erős függőséget okozó szorongásgátlót. Dr. Merész Nóra, a verőcei Dunakanyar Gyógyszertár vezetője akkor azt is elmondta, legalább december közepéig nem is kapnak újabb szállítmányt, azonban hozzátette, szó sincs pánikról és a rászorulóknak aggódniuk sem kell, mert a Xanax több, azonos hatóanyagú és hatású gyógyszerrel is helyettesíthető.

Az ismert nyugtatót sokan a szorongásaik, lelki gondjaik megoldására használják, de egyre gyakoribb, főleg a brit tinédzserek körében, hogy a kannabisz és az alkohol alternatívájaként kábítószerként fogyasztják. Az angol fiatalok körében ez egyre gyorsabban terjed, mert nem tudnak mit kezdeni a szorongásaikkal, a társaik pedig ajánlanak nekik "valamit", ami segít. A Xanax rendszeres szedése, a szakértők szerint azért is veszélyes, mert gina-szerű hatásai lehetnek, azaz zombivá teszi a használót, akivel aztán bármit meg lehet tenni, ráadásul amnéziaszerű állapotot is okozhat. További részletek a HáziPatika.com cikkében.