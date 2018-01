„Niggernek” nevezte Harry herceg aráját

Az EU-ellenes brit Függetlenségi Párt elnöke, Henry Bolton alig pár hónapja fordított hátat feleségének és gyerekeinek, hogy Jo Marney-val lehessen – a modell rasszista kijelentései miatt most vége a kapcsolatnak.

„Niggernek” nevezte – kiszivárgott levelezésében – Meghan Markle-t, Harry herceg jegyesét, a brit királyi család leendő tagját Jo Marney modell. Ezért, és a leveleiben szereplő több, erősen rasszista megjegyzéséért a brexitért is kampányoló Függetlenségi Párt kirúgta Marney-t, egykori pártaktivistáját, illetve felszólította pártelnökét, Henry Boltont, tegye ezt ős is.

Henry Bolton és Jo Marney még "politikailag korrekt" kapcsolatban (forrás: Twitter)



Bolton rövid úton meg is szabadult a hölgytől, úgy kommentálva az ügyet: egyébként sem illettek össze, és kapcsolatuk „romantikus oldala” most lezárult, írja a The Sun. A konzervatív-jobboldali pártot vezető Boltont már akkor is lemondásra szólították fel, mikor kiderült, elhagyja feleségét és két kisgyerekét, hogy egy fiatal modellel lehessen. Most ismét pártelnöki pozíciója, sőt, párttagsága volt a tét: ha nem szakít Marney-val, az UKIP vált volna meg tőle.

A The Guardian értesülései szerint pozíciója ennek ellenére is kérdéses maradt, mivel sokan úgy érzik: nem tudja hitelesen képviselni pártja értékrendjét.

Meghan Markle és Harry herceg kapcsolatáról itt írtunk bővebben, miután kitűzték esküvőjük időpontját.

Fogl Márton