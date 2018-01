Elképesztő divat: mosószeres kapszulát esznek a fiatalok

Újabb veszélyes őrültség terjed a közösségi oldalakon: a fiatalok posztolják, hogyan eszik a mosószeres kapszulákat - számolt be a hvg.hu. Több angliai bolt úgy döntött, műanyag dobozban helyezik a polcokra a tisztítószeres dobozokat.

Érthetetlen, mi késztetheti a fiatalokat arra, hogy megkóstolják a mosószeres kapszulákat, de tény, olyan fényképeket is lehet találni az interneten, amelyeken éppen pizzára sütött vagy szusiba tekert színes csomagba harap valaki. A mosószer maró hatású, maradandó károsodást okozhat többek között a nyelőcsőben, de akár tudatvesztés és szívmegállás is lehet a lenyelés következménye. Nem véletlen, hogy a reklámokban is mindig elmondják: gyermekektől tartsuk távol. Úgy tűnik, a közösségimédia-népszerűséget áhító fiatalok ezt nem veszik tudomásul. Több angliai üzlet ezért is dönthetett úgy: műanyag dobozokba zárva teszik a polcaikra a mosószeres kapszulákat - olvasható a cikkben.