Kettészakadt a Jobbik Egerben

Tizenegy párttag kedden kilépett a Jobbikból, miután a párt rapid döntéssel a hétvégén feloszlatta az egri alapszervezetet.

"Tekintettel arra, hogy a Jobbik országos elnöksége egyhangú döntésével feloszlatta a párt egri alapszervezetét, az a mai napon újjáalakult. A tagok egyhangú döntésének értelmében a szervezet elnökévé Mirkóczki Ádámot, alelnökévé Ecsedi Tamást választották" - ez a szűkszavú közlemény olvasható a múlt hétvége óta a Jobbik egri szervezetének honlapján. Az országos elnökség döntését múlt héten csütörtökön kézbesítették a korábbi elnökségnek, azzal az indoklással, hogy a csoport inaktív, és egyes tagok ellenséges fideszes médiumok felé belső információkat szolgáltattak ki - mondta a Népszavának Bognár Ignác korábbi alapszervezeti elnök, aki a városi önkormányzat egyik jobbikos tagja is.

Szavai szerint olyannyira nem inaktívak, hogy a levél kézhezvétele utáni napon is két eseményen vettek részt. Az új alapszervezet megalakulására sem őt, sem Tóth István alelnököt nem hívták meg: utóbbi egyébként távozik a pártból, míg Bognár Ignác egyéni tag marad, s továbbra is jobbikosként ül a városi közgyűlésben. A volt elnök szavai szerint ők többször is jelezték, hogy nem értenek egyet a néppártosodással, s továbbra is nemzeti radikálisként szeretnék meghatározni magukat.

Úgy vélték: olyan áron nem kell a hatalom, hogy túl sok mindenkitől kell miatta függni, elvetve bizonyos alapértékeket. Bognár azt mondta: nem lép ki a Jobbikból, amelynek tíz éve helyi elnöke volt, mert szeretné folytatni a párbeszédet. Mirkóczki Ádám korábban a helyi televíziónak az alapszervezet feloszlatásáról úgy nyilatkozott: senkit nem zártak ki a tagok közül, viszont új tagokkal gazdagodott a szombati újjáalakulás során az egri alapszervezet.

Doros Judit