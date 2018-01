Soros kitiltásáról tárgyalhat a kormány

Bár magyar állampolgárságtól szinte lehetetlen valakit megfosztani, illetve az országból kitiltani, a kormány most erre készül. Kampányban mindenképpen – ugyanis Soros Györgyöt tolná át a kabinet a magyar határon.

Egyszer már felmerült Soros György kitiltása: Pintér Sándor hozta szóba (videó!) a honvédelmi bizottság egy tavaly májusi ülésén, ám akkor maga a belügyminiszter mondta azt, hogy az Alaptörvény nem teszi lehetővé egy magyar állampolgár kitiltását Magyarországról.

A jogszabályok azóta nem változtak, az Origo értesülései szerint szerdán mégis egy olyan törvényjavaslatot tárgyal a kormány, ami lehetővé tenné Soros György kitiltását.

A kérdés az, a jogszabályi lehetetlenség ellenére miért próbálkozik a magyar származású üzletember az „országból való kizárásával" a kabinet? A válasz valószínűleg az, hogy a kormányzat számára mindegy, hogy sikerül-e kiebrudalni Sorost, vagy sem. A kabinet a választási kampányt Soros Györgyre építette, így minden lehetőséget megragad, hogy a politikai napirendet továbbra is vele tematizálja.

Emlékeztetőül: a parlament fideszes többsége elfogadott egy országgyűlési határozatot, amiben felkérte a kormányt, hogy védje meg az országot a Soros-tervtől, illetve erre nógatták a kabinetet a megyei jogú városok vezetői is. A kormány most erre a kérésre reagál a nyilvánosságban.

És várhatóan a jövőben emeli is a tétet, ugyanis minden közvélemény-kutatás azt mutatja, egyelőre csak a saját tábort lehetett mozgósítani a menekülttémával.

Pedig a kormány mindent megtett: a fiatal Orbán Viktor ösztöndíjáért is felelős amerikai-magyar üzletember nem most kerülne először célkeresztbe. Tavaly Nemzeti Konzultáció keretében mondhatott mindenki véleményt a „Soros-tervről”, később az általa alapított Közép-európai Egyetemet (CEU) is bezárással fenyegették. A civil szervezeteket szintén rá hivatkozva szokták inzultálni.

Fogl Márton