Eltűnőben az igazi sötét éjszaka

Aki nem látta az igazi, mesterséges kivilágítástól mentes éjszakán a csillagokkal teli égboltot, az igyekezzen pótolni ezt, mert ezek a természetes éjszakák eltűnőben vannak.

Christopher Kyba, a potsdami Helmholtz földtudományi kutatóközpont fizikusa által vezetett nemzetközi csapat az éjszaki fények szűrését végző műhold 2012 és 2016 között gyűjtött adatai alapján kimutatta, hogy Európa éjszakai egének 99 százalékát érinti a fényfertőzés és az emberiség egyharmada már nem láthatja a Tejutat. A helyzet azóta rosszabbodott.

A műhold adatbázisából az is kiderült, hogy az adott években az éjszakai külső kivilágítás erőssége 2,2 százalékkal nőtt. Ez a növekedés megállapítható a világ országainak többségére, a kivételek közé tartozik Olaszország, Spanyolország, Hollandia, az Egyesült Államok, valamint olyan háborús országok, mint Jemen vagy Szíria, ahol nyilvánvaló okok miatt kisebb az éjszakai kivilágítás.

A nyugtalanító fényszennyezés-növekedés oka: a városi zónák szélesedése, a villanyhálózat terjedése, egyes régiók gazdagodása, és ami legmeglepőbb, az LED-lámpák terjedése. Ez utóbbi tényező megállapítható a városok körül kialakult fényudvar erősödéséből. A régi lámpák kicserélésével energiát takarítanak meg, amelyet általában újra beruháznak nagyobb területek kivilágítására, holott ezeket inkább szűkíteni kellene – vélik a kutatók.

A probléma - azon kívül, hogy megfosztják az embereket attól, hogy gyönyörködjenek a természet legszebb látványában, a csillagos égben - hogy a nagy kivilágítás szenvedő alanyai az állatok és a növények.

Az élet a Földön a nappal-éjszaka ciklus keretében fejlődött ki. Ezt az egyensúlyt zavarja meg a kivilágítás, ami egyes növény- és állatfajták populációjának csökkenésével jár. Jól megfigyelhető ez, ha nedves területek mellett járunk. Kivilágítatlan helyen a békák kuruttyolását hallani. Ha világítunk, minden elcsendesül. Szünetel a reprodukció, és kisebb lesz a populáció is. A vándormadarakat, az éjszakai bogarakar is zavarja az éjszakai fény. A növények is fenyegetettek és ez az ember táplálkozását is érinti. Az éjszakai állatok számára a mesterséges fény, valószínűleg a legdrasztikusabb változás, amelyet az ember okozott környezetüknek. A ragadozók prédáiknak a rejtőzködéshez sötétségre van szükségük.

A városok közelében még a felhős ég is százszor-ezerszer fényesebb, mint 200 évvel ezelőtt és csak most kezdjük megérteni, hogy ennek milyen hatása van az éjszakai ökorendszerre – magyarázta a Le Figarónak Christopher Kyba.

A Dark Skies nemzetközi szervezet, amely az éjszakai kivilágítás ellen küzd, már több éve rámutatott ennek környezetkárosító hatásaira, amelyek az embereket sem kímélik (például alvászavarok, látási problémák…). J. Scott Feierabend, a Dark Skies ügyvezető igazgatója reményét fejezte ki, hogy a fenti kutatás eredményeinek nyilvánosságra kerülése figyelmeztetésül szolgálnak az éjszakai világítások jövőbeli módjának kiválasztására.

Fényszennyezés Az esti égbolt mesterséges fényforrásokkal történő fölösleges, energiapazarló és környezetkárosító megvilágítása. Az állandósuló fényszennyezés egészségügyi, közlekedésbiztonsági, ökológiai és tájvédelmi szempontból is kockázatot jelent, miután megvalósul az ember és a Föld élővilágának állandó zavarása.

G. N. L.