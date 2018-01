Megint megbuktatták saját emberüket Romániában

Egy év alatt másodszor menesztette miniszterelnökét a román Szociáldemokrata Párt. Mihai Tudosenak nem az akasztós nyilatkozatáért kell megválnia a bársonyszéktől.

Talán maga Sorin Grindeanu, a tavaly júniusban megbuktatott román miniszterelnök sem gondolta volna, hogy mennyire igaza lesz, amikor a helyére jelölt Mihai Tudosenak azt üzente, készüljön, néhány hónap múlva rá is sor kerül majd. És valóban, Tudosenak is alig több mint fél évet sikerült túlélnie. Tavaly június 29-én vette át a szociálliberális koalíció, a PSD-ALDE kormány vezetését, és január 15-én késő este kényszerült lemondásra, amikor a PSD megvonta tőle a bizalmat.

Az ő veszte is hónapok óta körvonalazódott, miután nyíltan szembekerült a pártelnök Liviu Dragneával. Grindeanu vesztét is az okozta ugyancsak fél év után, hogy nem volt hajlandó Dragnea bábjává válni. Ő nyíltan szembefordult a pártelnökkel, nem mondott le, bár tőle is megvonta a bizalmat a PSD, így bizalmatlansági indítvánnyal buktatta meg saját miniszterelnökét a koalíció (ami világpremiernek számított).

Tudose ezzel szemben azonnal lemondott a bizalom megvonása után. Az ő bűne az volt, hogy alig három hónap kormányzás után megpróbált megszabadulni a korrupciós vád alá helyezett miniszterektől, köztük Dragnea egyik legközelebbi bizalmasától, Sevil Shhaidehtől, akit elsőként jelölt kormányfőnek Dragnea, de jelölését nem fogadta el Klaus Johannis államfő. Néhány hete pedig konfliktusba került egy újabb Dragnea-pártfogolttal, Dan Carmen belügyminiszterrel. Mivel a belügyminiszter is a pártelnök megyéjéből származik, vagyis a legszűkebb Dragnea-kör tagja, a román média már azt találgatta, hány napot él még túl a miniszterelnök, amikor elhangzott a román-magyar vihart kiváltó székelyzászlós „akasztós” interjú. (Ha az a zászló ott fog lobogni a szélben, minden ottani felelős ott fog lengeni a zászló mellett, fogalmazott a miniszterelnök.)

Vagyis Tudosét nem a székely zászló, hanem egy pedofil rendőr buktatta meg. A kormányfő ugyanis belügyminisztere, Carmen Dan kérésére sem váltotta le az országos rendőrfőkapitányt egy pedofil rendőr botránya miatt, hanem azt mondta, jó munkát végzett a rendőrség, hiszen társai két nap alatt elfogták a bűnöző rendőrt. A román nyilvánosság, a sajtó és a politika figyelmét egyaránt a rendőr ügye kötötte le, amikor az akasztós nyilatkozat elhangzott. A román média csak arra figyelt fel, amikor Budapesten berendelték a román nagykövetet. És érdekes módon, a politikai botrányokat, diplomáciai mellényúlásokat mindenhol, mindig kihasználó ellenzék egyetlen szóval sem ítélte el Tudose kijelentését, nem kérte emiatt menesztését, mint ahogy a német származású államfő sem gondolta, hogy fel kellene emelnie a szavát, amikor egy kisebbségi jogokat érintő kérdésben ennyire félreérthető, kifogásolható kijelentést tesz egy vezető politikus.

Egyike azon keveseknek, aki elhatárolódott Tudose szavaitól, az a Viorica Dancila európai parlamenti képviselő volt, akit a PSD tegnap miniszterelnöknek jelölt. Hogy ő lehet-e majd az új miniszterelnök, az államfőtől függ, aki ma elkezdi az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal. Johannis a Grindeanu-kormány megbuktatása után azt mondta, harmadik alkalommal nem bízza a kormányalakítást a PSD jelöltjére. Román elemzők nem tartanak előrehozott választástól, szerintük Johannis el fogja fogadni a PSD jelöltjét több okból is. Mindenekelőtt azért, mert a 47 százalékos parlamenti többséggel rendelkező párt fel tudja függeszteni az államfőt, és referendumot tud kezdeményezni menesztésére (mint tette azt két esetben is sikertelenül Basescuval). Másodsorban pedig azért, mert az ellenzék is szétszabdalt, erőtlen, a szociáldemokraták pedig a legtöbbet kormányon ártanak önmaguknak.

Gál Mária