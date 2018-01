Ütközet a függetlenekért

Újra belső háború bontakozhat ki a független előadó-művészeti szervezetek állami pénzosztásával kapcsolatban, egy kurátor le is mondott.

Az alultervezett és kiszámíthatatlan pályázati források miatt hátrányban lévő független előadó-művészeti szervezeteket ismét hátba támadták – áll a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) sajtónak eljuttatott minapi közleményében. A szervezet elnöke Rihay-Kovács Zita lapunknak elmondta, hogy a történtek hátterében szerintük az áll, hogy a művészeti bizottságok által szakmai egyeztetések alapján javasolt kurátorok helyett a minisztérium más személyeket ültet be a független színházak működési pályázatát elbíráló kuratóriumokba. Rihay-Kovács Zita szerint a Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális államtitkára által aláírt döntés leginkább azért problematikus, mert a változtatást nem előzte meg megfelelő egyeztetés és a megoldás a szakmai indokokat is nélkülözi. A közlemény is kitér rá, hogy az elmúlt három évben a kurátorok kiválasztásakor érvényesített szakmai szempontok, és a pályázók többségét tömörítő érdekképviseleti szervezet véleményének figyelembevétele biztosította a független színházak és táncegyüttesek működési pályázata elbírálásának szakmai legitimációját, amit mutat az is, hogy a döntést nem követte a pályázók részéről a korábban jellemző hangos kritika. A Független Előadó-művészeti Szövetség szerint most ezen a gyakorlaton változtatott a minisztérium, kockáztatva a szakmaiságot és a tervezhetőséget. A kuratóriumokba a szakmai szervezetek véleményezésével javasolnak tagot az előadó-művészeti bizottságok, amelyek a miniszter munkáját segítő szakmai tanácsadó és javaslattevő szerepet töltenek be. Most több általuk javasolt kurátor helyett kért fel más tagot Hoppál Péter államtitkár. Emellett a kurátorok díjazása is csökkent.

A FESZ által is támogatott kurátorok közül Kenesei Edina kulturális menedzser lemondott a megbízatásáról. Lapunknak ezt azzal indokolta, hogy őt az egyik pénzosztó kuratóriumból kivették, egy másikban viszont bent hagyták volna. Ez a módszer szerinte szakmailag elfogadhatatlan, mert úgy véli, hogy ugyanannak a személynek kell ülnie az alkotócsoportok, társulatok pályázatait és a befogadóhelyek működési pályázatait elbíráló testületekbe.

A történtek hátteréhez hozzátartozik, hogy mivel több szakmai szervezet véleményezi a kurátorok személyére a bizottságok által tett javaslatot, ha a véleményüket előzetesen egymással nem egyeztetik, és az eltérő véleményekről a döntéshozó nem ütközteti további egyeztetés keretében, előfordulhat, hogy egymás jelöltjeit ütik ki a névsorból.

Lőrinczy György, a Színházművészeti Bizottság tagja nem tartja súlyosnak a most kialakult helyzetet, mert szerinte annyi történt csupán, hogy az államtitkár két jelölt esetében azt vette figyelembe, hogy az öt szervezet közül kit javasolnak többen. A többi esetében pedig tudomásul vette a jelölést. Lőrinczy, azt viszont megjegyezte, hogy az előadóművészeti bizottság által delegált jelöltekkel szembeni kifogásokat a szakmai szervezetek (Magyar Teátrumi Társaság, Táncművészek Szövetsége, Nemzetiségi Színházak Szövetsége) már az előzetes szakmai egyeztetésénél is jelezhették volna. Ezzel megelőzhették volna a mostani konfliktust.

A Független Előadó-művészeti Szövetség soron kívüli egyeztetést kezdeményez Hoppál Péter kulturális államtitkárral a működési pályázatot elbíráló kurátorok személyével kapcsolatban. A szövetség felkérte az államtitkárt arra is, gondoskodjon róla, hogy a pályázatokról szóló döntés kihirdetése 2018. március végéig, vagyis a parlamenti választások előtt megtörténjen.

Cserék Úgy tudjuk, hogy a táncművészeti kuratóriumba Kenesei Edina kulturális menedzser helyett Topolánszky Tamás koreográfust, az egyik színházi kollégiumba pedig Borsos Beáta gazdasági színházi szakember helyett Németh Ákos drámaírót kérte fel Hoppál Péter államtitkár.

Balogh Gyula