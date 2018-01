Angyalok és Csáth is lesz a PIM-ben

Írók balatoni nyarait bemutató tárlat és Csáth Géza-kiállítás is lesz 2018-ban a Petőfi Irodalmi Múzeumban, mondta el Prőhle Gergely főigazgató az intézmény évnyitó sajtótájékoztatóján. Az Arany János-emlékévhez kapcsolódva is szerveznek még kisebb kiállításokat például arról, milyen kapcsolata volt Aranynak a spiritizmussal és Országh Antal korabeli fotói alapján arról is, hogy a 200 éve született Arany milyennek láthatta a modernizálódó Budapestet. Ezen kívül Angyalok az irodalomban című tárlatot terveznek és lesz kiállítás Jékely Zoltánról és Szántó Piroskáról is. A főigazgató a PIM tagintézményeiről is beszélt: megpróbálnak javítani a Kassák Múzeum és a Bajor Gizi Színészmúzeum és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) körülményein, fejlesztéseket terveznek a széphalmi Magyar Nyelv Múzeumában, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban, folyamatban van a nagyszalontai Arany és a sződemeteri Kölcsey-kiállítás rendezése.

A főigazgató megemlítette, hogy az 1918-as, Sigmund Freud részvételével lezajlott budapesti pszichoanalitikai kongresszus kapcsán 2019-ben kiállítást szerveznek a pszichoanalitikus gondolkodás művészetbeli hatásáról. Ehhez egyrészt előkészület a Csáth-kiállítás, másrészt a tárlatot összekötik az olyan évfordulókkal, mint az első világháború vége és a trianoni békeszerződés, amelyeket a lélekábrázolás szempontjából közelítenek majd meg. Prőhle Gergely bejelentette azt is, hogy a PIM-OSZMI szervezetének részeként idén megalakul a Kálmán Imre Központ 20 milliós költségvetéssel. Feladata az operett és a magyar zenés színház kultúrtörténeti kutatása. A főigazgató összegzése szerint főleg az Arany- és a Szabó Magda-kiállításoknak köszönhetően összesen hatvanezren látogattak el a PIM-be és tagintézményeibe, a Kassák Múzeumba és az Ady Emlékmúzeumba 2017-ben. Az Arany-buszt 35 ezren látták, a szintén a PIM filiáléjaként működő Mesemúzeumra 17 ezren, a Bajor Gizi Színészmúzeum és az OSZMI kiállításaira 19 ezren voltak kíváncsiak.

U. Cs.