Összhangzat - Egyetlen "migrációs kottából" játszhatnak a fideszesek

Rosszul érinthette a Fideszt, hogy míg évek óta nagy erőkkel folytat migrációellenes kormánypropagandát, addig a sajtó beszámolt róla, hogy Magyarország több mint 1300 menekültet fogadott be tavaly. Legalábbis erre utal, hogy – miként azt a Magyar Nemzet megtudta – hétfőn személyesen a kormánypárt kommunikációs igazgatója, Hidvéghi Balázs által aláírt sorvezetőt küldtek ki országgyűlési képviselőik és választókerületi elnökeik számára.

A dokumentum szerint Hidvéghi Balázs arra szólítja fel a fideszeseket, hogy a Kormányzati Tájékoztatási Központ hétfő esti közleményével teljesen megegyező érvelést használjanak a témában. Ebből természetesen nem maradhatott ki a kormány célkeresztjében álló Soros György magyar származású üzletember, filantróp sem. Többek között az is feladat, hogy ismételjék: "Oyan ellenzéki politikusok bírálják a magyar kormányt, akik teljesen nyilvánvalóan Soros zsebében vannak, akik lebontanák a kerítést, és végrehajtanák az Európai Parlament által szorgalmazott, felső határ nélküli, kötelező betelepítési kvótát."

A "sorvezetőben" arra is kitérnek, hogy a genfi egyezmény szerint akik nemzetközi védelemre jogosultak, azoknak védelmet kell adni. Utóbbira az jogosult, akinek az élete veszélyben forog. Mint fölhívják a figyelmet, a nemzetközi védelemben részesülők száma nyilvános adat, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal honlapján megtalálható. A Fideszt egyébként azért érintheti kellemetlenül a téma, mert a párt évek óta bevándorlóellenes kampányt folytat, és a szavazóbázist is - talán még a várakozásokat felülmúlóan is - sikerült "agymosni" a témában. Érdekesség, hogy hazánknak szinte éppen a tavaly befogadott menekültek számával megegyező, összesen 1294 ügyben kellett volna lefolytatnia a menekültügyi eljárást az uniós belügyminiszterek tanácsának döntése értelmében. Magyarország erre nem volt hajlandó, a kvótapert viszont elvesztették.