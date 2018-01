Márta István képviselő lett Kapolcson

A januári időközi választáson az öttagú testületbe választották Márta Istvánt is Kapolcson, aki szeretné modernizálni a falut, de óvni táji, épített értékeit, hagyományos és meghatározó összképét – írja a veol.hu. A testület feloszlatta magát, azért kellett választást tartani.

Márta István feleségével, Szurdi Éva keramikussal 1984 óta bebíró Kapolcson. Az elmúlt évtizedekben többször megkeresték őt, hogy vállaljon polgármesteri tisztséget a faluban. Korábban is, most is azt válaszolta, nem lenne életszerű, Budapestről nem lehet egy falut vezetni, noha aktívan részt vesz a falu életében, 1989-ben alapította meg a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egyletet. Most is sokan kérték, induljon a polgármester-választáson, ő úgy döntött, képviselőként megméretteti magát.

Márta István köszönte az előző testület munkáját, hiszen a falu gazdálkodása rendezett. A kapolcsiak az időközi választáson Márvány Pétert választották polgármesternek, a testület kreatív és együttműködő, nincsenek olyan ellentétek, feszültségek, amelyek megnehezítenék, hogy a képviselők a falu prosperálására, fejlődésére koncentráljanak. Az egyik fő irányvonal a kulturális turizmus, amit tovább kell fejleszteni, a vállalkozásokat, a fiatalokat segíteni kell.

– Azt szeretném, hogy nyugodt légkörben, békességben teljenek a következő évek, ne legyenek feszültségek a faluban. Arra koncentráljunk, hogy ha már a falunak országos neve van, legyünk méltóak hozzá – mondta Márta a lapnak