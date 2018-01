Szél Bernadett végül is büszke lehet. A hatalom már annyira komolyan veszi, hogy nem akarja a kedves vezető közelébe engedni. Ha Orbán Viktor számot adna a parlament nemzetbiztonsági bizottságának, miért tartja veszélyesnek a Soros-tervet, akkor az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje nem lehetne ott. Igaz, kicsit sok a feltételes mód. Hiszen egyelőre egyáltalán nem biztos, hogy a miniszterelnök hajlandó jelenlétével - sőt: magyarázatával - megtisztelni a testületet. És ha mégis, akkor meg a kormánypártiak akadályoznák meg, hogy Szél képviselő is ott lehessen.

Szánalmas. Ezzel az egyetlen szóval lehet minősíteni, ami itt folyik. Nehogy már azt higgyük, hogy a birkózószövetség elnöke - pardon: a Fidesz alelnöke - egyedül találta ki ezt az ügyet. Hiszen Németh Szilárdra ráerősített saját pártja is, amikor közleményben ismételte meg, hogy Szél Bernadett idegen érdekeket képvisel és meg akarja valósítani Soros György - csak a rend kedvéért: nem létező - tervét. Persze az LMP elnöke és tervezett elszigetelése is csak ürügy. Hajrájához érkezett - a hivatalosan még el sem kezdődött - választási kampány és a hatalom minden eszközzel igyekszik bebiztosítani, hogy minden úgy maradjon (sőt még úgyabbul), mint eddig. Ehhez pedig továbbra sem válogatnak az eszközökben. Nem gond, ha egy pártelnököt kell félreállítani, vagy a jelenlegi kormányzat leváltására törekvő erőket kell hamis színben feltüntetni. Eddig is annyit hazudtak, annyira félrevezették a közvéleményt - és nem csupán híveiket -, hogy néhánnyal több már nem számít.

Kockázatos - mondják -, hogy a Soros-birodalom érdekeit képviselő pártelnök megtudja, mit akarnak tenni eme érdekek elszigeteléséért. És nem veszik észre, az a kockázatos, amit ők csinálnak már évek óta. Egyáltalán nem a magyarok érdekében - csak a sajátjukért.

Sebes György