Júliustól indul az online számlázás

2018. július 1-től élesben indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze: az online számlázás - informál a kormány.hu.

Az átállásra több mint egy év áll rendelkezésre, a közlemény szerint ehhez az adóhivatal minden segítséget megad. Mától már elérhető a vonatkozó miniszteri rendeletmódosítás tervezete és a jellemzően a számlázó szoftver fejlesztőknek szóló, informatikai részleteket pontosan meghatározó leírások is. Az online számlázás jelentősen csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit is, így pl. számlakiállítói oldalról kiváltja a belföldi összesítő jelentést. Sőt a gazdálkodók a NAV egy újabb szolgáltatását is igénybevehetik majd: lekérdezhetik az összes, adatszolgáltatással érintett számlájukat, így például partnereik számláit is megnézhetik, persze csak azokat, amelyeknél ők voltak a vevők/számlacímzettek.

Az online számlázással kapcsolatban a NAV honlapján minden fontos információ megtalálható.