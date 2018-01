Gyerekek helyett az elit használja a "tanuszodát"

A budavári diákok sportolására szolgáló tanmedencének kellene üzemelnie az I. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő Oxygen Wellnessben, de csak a politikai és gazdasági elit lubickol a luxussportcentrumban – tudta meg a hvg.hu.

A lap kikérte az eredeti pályázati anyagot és tesztelte is az uszodát, ahol a sötétített üvegfalas, designmedence arra utal, hogy eleve nem gyerek számára készítették.

Az sportcentrum menedzsere a medencét nem tanuszodának, hanem a fitness-wellness központ egyik szolgáltatásának nevezte, amikor a hvg.hu újságírója szülőként érdeklődött a gyermekének úszási lehetőségeiről. A sportközpont munkatársai nem tudtak felvilágosítást adni a tanuszoda használatának feltételeiről, sőt úgy tűnt, nem is értik, miről van szó.



A Budavári Önkormányzat honlapján elérhetőek Nagy Gábor Tamás I. kerületi polgármester bejelentései is, amelyekben a kerület legnagyobb, egyben legmodernebb gigaberuházásának előnyei között említi a tanuszodát is: megoldódik a kerületi kisiskolások úszásoktatása. Mindezekre a fideszes polgármester utólag már másként emlékszik, és szerinte a gyerekeknek és a tanároknak egyszerűbb másik uszodába járni a sétatávolságra lévő helyett. Az alig 270 méterre található iskolából ezért duplaórán kell másik uszodába buszoztatni a tanulókat, miután még panaszkodtak is rájuk az exkluzív sportközpont vendégei. A jelenleg is önkormányzati tulajdonú, csak hasznosításra átadott Oxygen Wellnesst ugyanis – már csak az árszabás miatt is – a politikai és gazdasági élet felső rétege látogatja.

