Reformátusok kérik: Ne gyalázzák a másikat!

Önmérsékletre buzdítja a politikusokat választási felhívásában a református egyház, és arra, hogy ne gyalázzák a másikat.

A felekezetek közül elsőként a Magyarországi Református Egyház adott ki állásfoglalást a parlamenti választásra. A szöveg nem tartalmaz pártneveket, de a kormányzati propagandával egybehangzó módon figyelmezteti az állampolgárokat: „Ne felejtsék, hogy keresztyén értékeinket a mai Európában folyamatos támadások érik”.

Az egyház ugyanakkor kéri a híveket, a politikai programokat vessék össze a keresztyén értékekkel és az evangéliumi tanításokkal. Szem előtt kell tartani azt is, hogy a református templomok és intézmények ne váljanak „megengedhetetlen hangnemű politikai kampány” színtereivé.

A felhívás intelmeket fogalmaz meg a politikusok számára is. A lapunkhoz eljuttatott református állásfoglalást – amelyet az egyház elnöksége nevében Bogárdi Szabó István püspök, a zsinat lelkészi elnöke és Huszár Pál, a zsinat világi elnöke jegyez – teljes terjedelmében közöljük:

„Tisztelt Állampolgárok!

Kérjük, menjenek el szavazni! A Magyarországi Református Egyház arra buzdítja tagjait és minden jóakaratú magyart, hogy 2018. április 8-án éljenek választójogukkal és szavazatukkal járuljanak hozzá Magyarország jövőjének alakításához. A választójog nem volt mindig természetes, fontos értéknek tartjuk, hogy demokratikus országban élhetünk. Örömmel üdvözöljük, hogy külhoni magyarok is élhetnek választójogukkal.

Kérjük, hogy megfontoltan döntsenek! Ismerjék meg a politikai pártok és jelöltjeik programját, és vessék össze azokat a keresztyén hitből fakadó értékekkel, valamint a református egyház által képviselt evangéliumi tanítással. Ne felejtsék, hogy keresztyén értékeinket a mai Európában folyamatos támadások érik.

Kérjük, hogy a békességet támogassák! Arra biztatunk, hogy ne támogassanak olyan programot, mely megkérdőjelezi a parlamentáris demokrácia alapértékeit és társadalmi békétlenséget szít, mert csak így őrizhetjük meg mindazt, amit az elmúlt évtizedekben elértünk.

Kérjük, maradjanak józanok! Kérjük, hogy a kampányidőszakban őrizzék meg egyházunk jó rendjét és méltóságát, szem előtt tartva, hogy a Magyarországi Református Egyház templomai, iskolái, intézményei ne váljanak megengedhetetlen hangnemű politikai kampány színtereivé.

Állásfoglalás közéleti kérdésekben: egyházunk tagjai magyar állampolgárok, akiknek joguk van kifejezni álláspontjukat a közélet és a politika területén is. Az egyházunk tanításából fakadó értékeket mindig szabadon képviseljük – beleértve a kampányidőszakot is –, és adott esetben egyházunk állást foglal közéleti kérdésekben is.

Önmérsékletre buzdítunk. Kérjük a politikusokat, hogy a társadalmi béke megőrzése érdekében kampányukban gyakoroljanak önmérsékletet és törekedjenek arra, hogy a választási küzdelem a közjó érdekében megfogalmazott politikai programok versengésében dőljön el. Kérjük, ne gyalázzák a másikat!”

Cz. G.