Viorica Dancila alakíthat kormányt Romániában

Klaus Iohannis román államfő bejelentette, hogy megbízta kormányalakítással szerdán Viorica Dancila EP-képviselőt, akit az eddig is kormányzó PSD-ALDE szociálliberális koalíció javasolt a miniszterelnöki posztra.

Az elnök azt mondta, alapos mérlegelés után hozta meg döntését, nemcsak a kormányalakítási konzultációkra parlamenti súlyuk sorrendjében az elnöki hivatalba érkező pártok küldöttségeinek érveit, hanem az egyszerű emberek véleményét, a közösségi oldalakon kifejtett nézeteket is figyelembe vette. Ezek között pártpolitikai, belpolitikai érveket és Románia külpolitikájával és biztonsági érdekeivel kapcsolatos érveket is meghallgatta.

"Most döntenem kell. De milyen döntést hozhatok? Ennek elsősorban az alkotmánynak és az alkotmánybíróság korábbi, a (miniszterelnök-)jelöléssel kapcsolatos korábbi határozatainak kell megfelelnie" - mutatott rá a jobboldali elnök.

Iohannis szerint alkotmányos szempontból a parlamenti erőviszonyok képezik a legfontosabb érvet, vagyis az, hogy a 2016-os decemberi választások óta a Szociáldemokrata Párt (PSD) a parlamenti mandátumok több mint 47 százalékával rendelkezik, koalíciós partnerével, a hatszázalékos, szabadelvű ALDE-val együtt pedig többsége van a parlamentben.

"Úgy döntöttem, hogy adok még egy esélyt a PSD-nek, és az általuk javasolt Dancila asszonynak adok kormányalakítási megbízást. De ezúttal a PSD-nek teljesítenie is kell, a románoknak nagy elvárásaik vannak velük szemben, a PSD a választási kampányban és utána is fontos ígéreteket tett, béreket, nyugdíjakat, iskolákat, tankönyveket, kórházakat, infrastruktúrát, de eddig alig valami valósult meg ebből. A PSD-nek be kell bizonyítania, hogy ígéreteit valóra váltja" - mondta Iohannis, emlékeztetve arra, hogy a választások óta eltelt egy évben a PSD két kormánya már kudarcot vallott.

Az elnök felkérte a parlamentet, hogy február elsejéig iktassa be Románia új kormányát. Dancilanak az alkotmány értelmében tíz napon belül kell a parlament elé járulnia, hogy bizalmat kérjen a kabinet összetétele és a kormányprogram számára.

A mérnöki végzettségű, 54 éves Dancila 1988-ban szerzett oklevelet a ploiesti-i Olaj- és Gázipari Egyetemen, több mint két évtizede tagja a szociáldemokrata pártnak, 2006-ban politikatudományokból szerzet mesteri oklevelet. 2015 óta vezeti a szociáldemokraták nőszervezetét, 2009 óta tagja az EP-nek. 2008 és 2010 között abban a dél-romániai Teleorman megyében volt önkormányzati képviselő, amelynek megyei tanácsát Liviu Dragnea mostani pártelnök vezette.

Liviu Dragnea PSD-elnök - aki a 2016-os választásokon győzelemre vitte pártját - priusza miatt nem lehetett kormányfő. Így a hatalom gyakorlásához engedelmes helyettesekre van szüksége, ezért egy év alatt a pártelnökkel szemben önállósulni próbáló két miniszterelnökét is leváltotta. A bukaresti kormányt tavaly június óta vezető Mihai Tudose hétfőn mondott le, miután pártja megvonta tőle a bizalmat.