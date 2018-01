Az egyeztetésről

A saját listák állításának igényét tudomásul kellene vennie az összes pártnak. Az egyetlen, vagy közös lista ötlete irrealitás. Hogyan tudna több párt megegyezni valamilyen közös lista részleteiben, párt- és névsorrendjében, az erősorrendben? A jelenlegi törvény is tükrözhetné a népakaratot, ha a választók nagy többsége odafigyelne. Ezért volna fontos a minél nagyobb arányú részvétel. A külön listák érdekében csak annyi egyéni körzetben kellene egynél több párt jelöltjének benevezni, amennyire a legkisebb párt listaállításához szükség van, és még azután is maradna megfelelő számú egyéni körzet, ahol „egyeztetgethetnének" az összefogók. Ebben az állapotban a jelenlegi hat demokratikus ellenzéki párt mindegyike tudna saját listát is állítani. Ami az MSZP jelölt-állítási koncepcióját illeti - lásd például a Csepelen történteket -, az felér egy "harakirivel". Vakság. Alighanem erre mondta korábban valaki: az MSZP „fogva van”. A Csepel-szindróma ezt igazolja.

Polák István