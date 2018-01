Szavazatok bűvöletében

Drasztikusan javult a Pappa pia értékelése a világ legnagyobb filmes adatbázisa, az Internet Movie Database (IMDB) szavazói között, miután egy csomó voks beérkezett a műre az Egyesült Államokból. A tengerentúli rajongók színre lépése előtt átlagosan tízből két pont körül volt Csupó Gábor musicaljének értékelése, ennek megfelelően komoly aspiránsa volt minden idők legrosszabb filmjeinek toplistás státuszára. A Pappa pia tegnap 2853 szavazattal rendelkezett, ebből 839-en dobtak euforikus 10-est, 811-en pedig a nézhetetlenséget jelentő 1-est. Az IMDB – amely önkéntes alapon működő civil adatbázis – elárulja, hogy a szavazók közül kik voltak amerikaiak, és kik nem. Előbbiek 1729-en vannak, a világ összes többi részéről pedig 543-an voksoltak. Utóbbiak szavazatai átlagosan 2,2-es értékelést mutatnak.

Mindez azért is gyanús,mert az Egyesült Államokban nem mutatták be a filmet, csupán egy előadás volt belőle a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon, miközben Magyarországon több mint 200 néző látta a mozikban. A netes szavazások és adatbázisok könnyen manipulálhatók, könnyen lehet lelkes szavazókat szerezni, a kérdés az, hogy a Pappa pia esetében kinek volt ez annyira fontos, hogy költsön erre. Lehet egy lelkes rajongó, de akár egy önérzetes alkotó is – sosem fogjuk megtudni. A Pappa piát a magyar sajtó kíméletlenül lehúzta, a Filmalap által kontrollált forgalmazói kampány azonban hatásos volt, így lehetett a tavalyi év egyik legnézettebb magyar filmje. Az IMDB szavazatok nemigen befolyásolják a magyar mozis nézettséget, a letöltések számát viszont igen.

Cs. G.